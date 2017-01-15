Вратарь "Челси" Куртуа сообщил одноклубникам о возможном переходе в "Реал" летом - СМИ

Семья бельгийца постоянно проживает в Мадриде.
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Вратарь "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа сообщил одноклубникам о возможном переходе в мадридский "Реал", сообщает "Р-Спорт".
По данным Football Espana, игрок убежден в том, что испанский клуб попробует подписать его. Более того, Куртуа верит, что сделка закроется летом, поэтому уже сообщил о планах своим одноклубникам.
Издание отмечает, что семья Куртуа постоянно проживает в Мадриде, а сам игрок часто посещает столицу Испании.
24-летний Куртуа перешел в "Челси" в 2011 году. Первые три сезона он отыграл в аренде в мадридском "Атлетико", а после возвращения в Лондон выиграл конкуренцию у многолетнего первого номера Петра Чеха. В АПЛ Куртуа провел 76 матчей, в которых пропустил 77 голов.