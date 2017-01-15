Игрока "Манчестер Сити" оштрафовали на 40 тысяч фунтов за пост о работе судьи

Ему также вынесено предупреждение на будущее.
Сегодня 21:57
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Фото standart.co.uk
Футбольная ассоциация Англии на официальном сайте объявила, что защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья оштрафован на 40 тысяч фунтов за пост о работе судьи.
3 января Санья после матча 20-го тура АПЛ с "Бернли" (2:1) опубликовал на официальной странице в Instagram фото с подписью "Вдесятером против двенадцати, но мы все равно сражались и победили как команда".
Затем Санья изменил цитату, но ФА потребовала от него объяснить значение его слов. Защитник, помимо штрафа, отделался предупреждением на будущее от ассоциации. Он подал апелляцию на решение ФА.
Отметим, что в матче с "Бернли" на 32-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник "МС" Фернандиньо.