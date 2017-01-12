Антонио Конте прокомментировал отсутствие Диего Косты в заявке "Челси" в матче с "Лестером"

Ранее появилась информация, что Коста поссорился с тренерским штабом "Челси".

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал отсутствие форварда Диего Косты в заявке лондонской команды в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу с "Лестером".

"Диего Коста прекратил тренировки во вторник, поскольку почувствовал боли в спине. В настоящее время он не может тренироваться. В такой ситуации вы можете услышать множество вещей. По моему тренерскому опыту возникающие проблемы нужно решать в раздевалке, а не на пресс-конференциях. Про переход Косты в Китай ничего не знаю. Всю правду я уже вам изложил. Примет ли Коста участие в следующей игре? Не знаю. Подумаем об этом в течение недели", - сказал Конте ВВС.

Стоит отметить, что отсутствие Косты не помешало "Челси" обыграть "Лестер" со счетом 3:0. Дубль на счету Маркоса Алонсо, еще гол забил Педро. Напомним, что в пятницу появилась информация, что Коста поссорился с тренерским штабом "Челси" после поступления предложения из Китая.