Удаление Терри не помешало "Челси" одержать крупную победу в Кубке Англии

Дубль на счету Педро.
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Фото с сайта BBC.co.uk
Футболисты лондонского "Челси" в матче третьего раунда Кубка Англии одержали крупную победу над "Питерборо Юнайтед", сообщает "Р-Спорт".
Команда Антони Конте на своем стадионе "Стэмфорд Бридж" забила четыре гола команде из третьего дивизиона - 4:1.
В составе "Челси" дубль оформил Педро (18-я и 75-я минуты), также по голу забили Миши Батшуайи (44) и Виллиан (52). У гостей единственный точный удар на 70-й минуте нанес Том Николас.
Стоит отметить, что с 67-й минуте "Челси" играл в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник и капитан команды Джон Терри.