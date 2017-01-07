Удаление Терри не помешало "Челси" одержать крупную победу в Кубке Англии

Дубль на счету Педро.

Футболисты лондонского "Челси" в матче третьего раунда Кубка Англии одержали крупную победу над "Питерборо Юнайтед", сообщает "Р-Спорт".

Команда Антони Конте на своем стадионе "Стэмфорд Бридж" забила четыре гола команде из третьего дивизиона - 4:1.

В составе "Челси" дубль оформил Педро (18-я и 75-я минуты), также по голу забили Миши Батшуайи (44) и Виллиан (52). У гостей единственный точный удар на 70-й минуте нанес Том Николас.

Стоит отметить, что с 67-й минуте "Челси" играл в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник и капитан команды Джон Терри.