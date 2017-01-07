"Ливерпуль" не смог обыграть клуб четвертой лиги в Кубке Англии

Команды теперь ждет переигровка.
Вчера 22:12
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Фото с официального твиттера "Ливерпуля"
Футболисты "Ливерпуля" не смогли обыграть "Плимут" в домашнем матче третьего раунда Кубка Англии, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 8 января, на "Энфилде" и завершилась со счетом 0:0. Стоит отметить, что "Плимут" выступает в четвертом английском дивизионе, где на данный момент идет вторым.
По регламенту Кубка Англии, в случае ничьей в первом матче команды ждет ответная игра. Она состоится на поле "Плимута", а точная дата станет известна позже.