Защитник "Ливерпуля" может перейти в "Севилью"

Футболист не играет за "красных" из-за конфликта с Юргеном Клоппом.

Французский защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщает AS.

Интерес к Сако, который может сыграть в центре и на обоих флангах обороны, проявляет "Севилья". Главный тренер испанского клуба Хорхе Сампаоли подыскивает универсального защитника.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов отпустить Сако в аренду за 500 тысяч фунтов. 26-летний футболист не играл в этом сезоне из-за конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом.

В "Ливерпуль" Сако перешел летом 2013 года. До этого он шесть сезонов выступал за родной ПСЖ. За сборную Франции он провел 27 матчей, в которых забил один гол.

Этой зимой Сако, помимо "Севильи", интересовались английские "Вест Хэм", "Вест Бромвич" и "Саугемптон", французский "Лилль", а также итальянские "Интер" и "Милан".