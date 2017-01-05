Легенда английского футбола Пол Гаскойн повредил череп после нападения в отеле в Лондоне

В больнице ему наложили 11 швов.

Фото с сайта mirror.co.uk

Экс-футболист сборной Англии по футболу Пол Гаскойн повредил череп после нападения в отеле в Лондоне, в результате которого его столкнули с лестницы, сообщает P-Cпорт со ссылкой на Mirror.



Как уже известно, полиция установила, что 49-летний Гаскойн был пьян в момент атаки, но ничем не спровоцировал нападавшего, которого в настоящее время разыскивают.



В больнице у Гаскойна зафиксировали повреждение черепа и наложили ему 11 швов.



Пол Гаскойн был одним из лидеров сборной Англии с конца 1980-х годов до середины 1990-х. Спортивное прозвище - "Газза". Известен своим футбольным талантом и необузданным нравом. В 2015 году вышел документальный фильм режиссера и журналиста Джейн Престон "Гаскойн. Легенда Англии".