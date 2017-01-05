Человек-паук выбежал на поле во время матча Кубка Англии по футболу

Вместе с героем комиксов на газон прорвался и болельщик в форме "Вест Хэма".
Вчера 23:46
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Фото с сайта Noticia al Día
Болельщик в костюме Человека-паука выбежал на поле во время матча третьего раунда Кубка Англии по футболу между "Манчестер Сити" и лондонским "Вест Хэмом".
Вместе с человеком в костюме героя комиксов на газон прорвался болельщик в форме "Вест Хэма". Они изобразили нарушение правил в штрафной площади, после чего были пойманы стюардами.
Сам матч завершился победой "Манчестер Сити" со счетом 5:0.
Вместе с человеком в костюме героя комиксов на газон прорвался болельщик в форме "Вест Хэма". Они изобразили нарушение правил в штрафной площади, после чего были пойманы стюардами.
Сам матч завершился победой "Манчестер Сити" со счетом 5:0.