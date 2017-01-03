"Челси" отказался продавать Диего Косту в китайский клуб за 80 миллионов фунтов

Нападающий сборной Испании забил уже 14 голов в этом сезоне.

Китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" не смог приобрести нападающего "Челси" и сборной Испании Диего Косту.

Как сообщает Tuttomercatoweb, новичок суперлиги предлагал лондонскому клубу 80 миллионов евро за трансфер 28-летнего игрока, но получил отказ.

В "Челси" планируют продлить контракт с Костой, чье соглашение рассчитано до июня 2019 года. Переговоры с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" могут возобновиться в июне. В этом сезоне на счету Косты 14 голов в 19 матчах АПЛ.

В это межсезонье "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за 21 миллион евро приобрел у питерского "Зенита" полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя, который, по информации СМИ, будет зарабатывать больше 20 миллионов евро в год.

В свою очередь, "Челси" лишился Оскара. Бразильский хавбек был продан в китайский "Шанхай Тэллайс". Сумма сделки оценивается в 60 миллионов фунтов.