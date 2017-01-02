"Арсенал" вырвал ничью у "Борнмута", проигрывая до 70-й минуты со счетом 0:3

При этом соперник "канониров" доигрывал матч в меньшинстве.

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Футболисты "Арсенала" празднуют гол. Фото ©Getty Images

Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с "Борнмутом" в гостевом матче 20-го тура английской футбольной премьер-лиги.



Встреча команд, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счетом 3:3. При этом хозяева вели по ходу игры с преимуществом в три мяча.



В составе "Борнмута" отличились Чарли Дэниелс (16-я минута), Каллум Уилсон (20-я с пенальти) и Райан Фрейзер (58-я). У "Арсенала" забивали Алексис Санчес (70-я), Лукас Перес (75-я) и Оливье Жиру (90+2).



Отметим, что "Борнмут" завершал матч в меньшинстве после того, как на 82-й минуте красную карточку получил Саймон Фрэнсис.



"Арсенал" с 41 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Челси" на восемь баллов. При этом у "синих" имеется игра в запасе. "Борнмут" (25) идет девятым.



