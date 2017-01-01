Болельщик "МЮ" умер после сердечного приступа во время матча с "Вест Хэмом"

"МЮ" обыграл "Вест Хэм" со счетом 2:0.

Болельщик "Манчестер Юнайтед" умер на стадионе "Олимпийский" в Лондоне во время матча манкунианцев против "Вест Хэма" в рамках 20-го тура чемпионата Англии, сообщает "Чемпионат.com".

У фаната случился сердечный приступ, ему сделали сердечно-легочную реанимацию, но так и не сумели спасти.

"Все в "Манчестер Юнайтед" глубоко опечалены после новости о том, что один из наших фанатов скончался во время матча с "Вест Хэмом", - говорится в заявлении пресс-службы "красных дьяволов".

Напомним, что "МЮ" обыграл "Вест Хэм" со счетом 2:0 благодаря голам Хуана Маты и Златана Ибрагимовича. Таким образом, команда Жозе Моуринью одержала шестую победу подряд, а беспроигрышная серия "Юнайтед" достигла 11 матчей.