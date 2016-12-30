"Тоттенхэм" забил четыре мяча "Уотфорду" в первом матче АПЛ в новом году

Соперник "шпор" ответил только одним точным ударом.
Сегодня 21:43
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Лондонский "Тоттенхэм" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в гостевом матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу, ставшего первым в новом 2017 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая на стадионе "Викарэдж Роуд", закончилась со счетом 4:1 в пользу "шпор". В составе победителей по дублю оформили Харри Кейн (27-я и 33-я минуты) и Деле Алли (41-я и 46-я). У "Уотфорда" единственный гол забил Юнес Кабуль (90-я).
"Тоттенхэм" после 19 туров набрал 39 очков и догнал по этому показателю идущий третьим "Манчестер Сити" (39). "Уотфорд" с 22 баллами идет 13-м.
Встреча команд, прошедшая на стадионе "Викарэдж Роуд", закончилась со счетом 4:1 в пользу "шпор". В составе победителей по дублю оформили Харри Кейн (27-я и 33-я минуты) и Деле Алли (41-я и 46-я). У "Уотфорда" единственный гол забил Юнес Кабуль (90-я).
"Тоттенхэм" после 19 туров набрал 39 очков и догнал по этому показателю идущий третьим "Манчестер Сити" (39). "Уотфорд" с 22 баллами идет 13-м.