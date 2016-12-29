Главный тренер "Челси" Антонио Конте получил травму на тренировке команды

Это не помешает ему руководить командой в сегодняшнем матче со "Сток Сити".
Сегодня 11:22
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Антони Конте. Фото Daily Mail
Главный тренер "Челси" Антонио Конте во время тренировки команды, которая проходила 30 декабря, получил травму, сообщает Daily Mail.
47-летний итальянский специалист выполнял беговые упражнения вместе с игроками и почувствовал дискомфорт в икроножной мышце.
Повреждение не носит серьезного характера, поэтому Конте не пропустит домашний матч против "Сток Сити". Игра 19-го тура премьер-лиги пройдет сегодня, 31 декабря, на "Стэмфорд Бридж" и начнется в 21:00 по времени Астаны.
Отметим, что футболисты "Челси" выиграли все последние 12 матчей в чемпионате Англии.
47-летний итальянский специалист выполнял беговые упражнения вместе с игроками и почувствовал дискомфорт в икроножной мышце.
Повреждение не носит серьезного характера, поэтому Конте не пропустит домашний матч против "Сток Сити". Игра 19-го тура премьер-лиги пройдет сегодня, 31 декабря, на "Стэмфорд Бридж" и начнется в 21:00 по времени Астаны.
Отметим, что футболисты "Челси" выиграли все последние 12 матчей в чемпионате Англии.