Экс-нападающий сборной Испании может перейти в "Челси" в зимнее трансферное окно

Возможности игрока хорошо известны Антонио Конте.
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Фернандо Льоренте. Фото с сайта besoccer.com
Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте, ранее выступавший за сборную Испании, попал в сферу интересов "Челси".
Как сообщает AS, лондонский клуб хочет купить 31-летнего игрока в зимнее трансферное окно. В лице Льоренте "Челси" видит более сильного, чем бельгиец Миши Батшуайи, конкурента для Диего Косты.
Главный тренер "Челси" Антонио Конте хорошо знаком с возможностями Льоренте по совместной работе в "Ювентусе". В период с 2009 по 2013 год он постоянно играл и за сборную Испании.
В этом сезоне Льоренте забил шесть голов и отдал одну голевую передачу в 15 матчах. 23-летний Батшуайи в 11 играх отличился всего один раз и записал на свой счет один ассистентский балл.
Отметим, что и Льоренте, и Батшуайи переехали в чемпионат Англии прошедшим летом.
Как сообщает AS, лондонский клуб хочет купить 31-летнего игрока в зимнее трансферное окно. В лице Льоренте "Челси" видит более сильного, чем бельгиец Миши Батшуайи, конкурента для Диего Косты.
Главный тренер "Челси" Антонио Конте хорошо знаком с возможностями Льоренте по совместной работе в "Ювентусе". В период с 2009 по 2013 год он постоянно играл и за сборную Испании.
В этом сезоне Льоренте забил шесть голов и отдал одну голевую передачу в 15 матчах. 23-летний Батшуайи в 11 играх отличился всего один раз и записал на свой счет один ассистентский балл.
Отметим, что и Льоренте, и Батшуайи переехали в чемпионат Англии прошедшим летом.