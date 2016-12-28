Экс-нападающий сборной Испании может перейти в "Челси" в зимнее трансферное окно

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Экс-нападающий сборной Испании может перейти в "Челси" в зимнее трансферное окно

Возможности игрока хорошо известны Антонио Конте.

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1 Комментариев
Фернандо Льоренте. Фото с сайта besoccer.com
Фернандо Льоренте. Фото с сайта besoccer.com
Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте, ранее выступавший за сборную Испании, попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает AS, лондонский клуб хочет купить 31-летнего игрока в зимнее трансферное окно. В лице Льоренте "Челси" видит более сильного, чем бельгиец Миши Батшуайи, конкурента для Диего Косты

Главный тренер "Челси" Антонио Конте хорошо знаком с возможностями Льоренте по совместной работе в "Ювентусе". В период с 2009 по 2013 год он постоянно играл и за сборную Испании.

В этом сезоне Льоренте забил шесть голов и отдал одну голевую передачу в 15 матчах. 23-летний Батшуайи в 11 играх отличился всего один раз и записал на свой счет один ассистентский балл. 

Отметим, что и Льоренте, и Батшуайи переехали в чемпионат Англии прошедшим летом. 
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Комментарии

 
 
KAIRAT Сегодня 12:06
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4538
он определенно сильнее , чем батшуаий
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