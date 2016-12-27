Клубы английской премьер-лиги потратили около миллиарда фунтов на летние трансферы

В тоже время лидером по объему вырученных денег с продаж игроков стал "Ливерпуль".

Сегодня 15:23 Tweet

Фото с сайта skysports.com

За время летнего трансферного окна в 2016 году клубы английской премьер-лиги потратили на переходы игроков порядка миллиарда фунтов стерлингов. Sky Sports посчитал общую сумму расходов английских клубов за весь календарный год.



"Манчестер Сити": 174,2 миллиона фунтов.



После назначения Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера "Сити" руководство клуба совершило ряд дорогостоящих приобретений: Джон Стоунз (50 миллионов фунтов), Лерой Сане (37), Габриэл Жезус (27), Илкай Гюндоган (21), Клаудио Браво (17), Нолито (14), Марлос Морено (4,75), Александр Зинченко (3,4).



"Манчестер Юнайтед": 149,55 миллиона фунтов.



"Манчестер Юнайтед" установил новый мировой транферный рекорд, заплатив "Ювентусу" за полузащитника Поля Погба около 93 миллионов фунтов. Еще 30 ммиллионов "МЮ" потратил на защитника Эрика Байи и 26 – на хавбека Генриха Мхитаряна.



"Челси": 122,7 миллионов фунтов.



"Арсенал": 93,1 миллион фунтов.



"Лестер": 76,78 миллионов фунтов.



В тоже время лидером по объему вырученных денег с продаж игроков в этом году является "Ливерпуль", который заработал на трансферах 84,4 миллиона фунтов. Наиболее дорогостоящими стали переходы Кристиана Бентеке в "Кристал Пэлас" (32 миллиона), Джордона Айба в "Борнмут" (15) и Джо Аллена в "Сток" (13).