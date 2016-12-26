"Ливерпуль" разгромил "Сток Сити" и вернулся на второе место в чемпионате Англии

При этом "красным" пришлось отыгрываться по ходу игры.

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Футбольный клуб "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Сток Сити" в матче 18-го тура чемпионата Англии.



Встреча команд, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:1 в пользу "красных".



Первыми счет в матче открыли гости. На 12-й минуте Джонатан Уолтерс вывел "Сток Сити" вперед. Однако мерсисайдцы еще до перерыва не только сравняли счет, но и повели в счете усилиями Адама Лалланы (34-я) и Роберто Фирмино (44-я).



На 59-й минуте полузащитник "Сток Сити" Жанелли Имбула отправил мяч в свои ворота. А точку в матче поставил форвард "Ливерпуля" Дэниэл Старридж (70-я).



Благодаря этой победе "Ливерпуль" набрал 40 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая на шесть баллов от лидирующего "Челси". "Сток Сити" (21 очко) идет 13-м.



