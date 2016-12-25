Футболист "Манчестер Юнайтед" забил гол пяткой в падении с передачи Ибрагимовича

Сам автор назвал этот гол лучшим в своей карьере.

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян забил красивый по исполнению гол матче 18-го тура английской премьер-лиги с "Сандерлендом" (3:1).



Встреча команд состоялась на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. На 86-й минуте игры форвард манкунианцев Златан Ибрагимович навесил в штрафную соперника, и Мхитарян ударом пяткой в падении отправил мяч в ворота, сделав счет 3:0 в пользу "МЮ".



При этом в игру Мхитарян вступил на 63-й минуте, выйдя на замену. Для него этот гол стал третьим за "Юнайтед" во всех турнирах.



"Это лучший гол в моей жизни. Сразу после удара я посмотрел на бокового судью, он не поднял флажок, поэтому я начал праздновать. После прострела Златана я ожидал, что мяч окажется передо мной, а не сзади. Так как он оказался сзади, не оставалось ничего другого, кроме как пробить пяткой, и я сделал это", - цитирует Мхитаряна официальный сайт "МЮ".



