"Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" одержали победы в 18-м туре чемпионата Англии

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 09:00
Попко Танума 12:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Эвертон Саутгемптон 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 09:00
Попко Танума 12:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

"Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" одержали победы в 18-м туре чемпионата Англии

Также свои матчи выиграли "Эвертон", "Вест Хэм" и "Бернли".

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Фото с официального сайта "Челси"
Фото с официального сайта "Челси"
В английской премьер-лиге сегодня, 26 декабря, прошли семь матчей 18-го тура, передает корреспондент Vesti.kz

Лондонский "Челси" со счетом 3:0 разгромил "Борнмут" и одержал 12-ю подряд победу. Дубль в составе лондонцев оформил испанский хавбек Педро (24-я и 93-я минуты), а еще один гол на 49-й минуте с пенальти забил бельгийский полузащитник Эден Азар

С 46 очками "Челси" продолжает лидировать в турнирной таблице, а "Борнмут", в активе которого 21 балл, идет на 12-м месте. 



Гол французского форварда Оливье Жиру на 89-й минуте принес "Арсеналу" домашнюю победу над "Вест Бромвичем" - 1:0. С 37 очками "канониры" идут на третьем месте, а "дрозды", в активе которых 23 балла, занимают девятую строчку.



Домашнюю победу одержал и "Манчестер Юнайтед", в родных стенах уверенно обыгравший "Сандерленд", - 3:1. В составе хозяев голы забили голландский защитник Дэйли Блинд (39-я минута), шведский нападающий Златан Ибрагимович (82-я) и армянский полузащитник Генрих Мхитарян, а у гостей единственный гол на свой счет записал итальянский форвард Фабио Борини (90-я).

С 33 очками "Манчестер Юнайтед" идет пятым, а "Сандерленд" располагается в зоне вылета - на 18-й строчке, имея 14 баллов. 



Очередное поражение потерпел действующий чемпион "Лестер", дома проигравший "Эвертону", - 0:2. Оба гола "ирисок" были забиты после перерыва бельгийскими игроками. На 51-й минуте отличился полузащитник Кевин Миральяс, а в компенсированное время - нападающий Ромелу Лукаку.

Набрав 26-е очко в сезоне, "Эвертон" поднялся на седьмое место, а вот "Лестер", у которого 17 баллов, остался на 16-й строчке. 



Крупной гостевой победы добился "Вест Хэм", разгромивший "Суонси", - 4:1. У победителей отличились Андре Айю (13-я), Уинстон Рид (50-я), Мичейл Антонио (78-я) и Энди Кэролл (90-я), а у хозяев единственный гол забил Фернандо Льоренте (89-я). 

Благодаря этому результату "Вест Хэм" набрал 22-е очко и поднялся на 11-е место. В свою очередь "Суонси" с 12 баллами идет на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице. 



Напряженным выдался матч между "Бернли" и "Мидлсбро", где победу хозяевам принес гол нападающего Энди Грея на 80-й минуте, - 1:0. Обе команды теперь являются близкими соседями по турнирной таблице. На 14-м месте с 20 очками расположился "Бернли", а "Мидлсбро" с 18 баллами идет 15-м. 



Новый главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс не сумел стартовать с победы. Его команда в гостях сыграла вничью с "Уотфордом" - 1:1. На 26-й минуте Йоан Кабай вывел гостей вперед, но на 71-й Трой Дини сравнял счет с пенальти. 

С 22 очками "Уотфорд" идет на десятом месте, а "Кристалл Пэлас" располагается на 17-й строчке, имея в своем активе 16 баллов. 


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