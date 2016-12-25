"Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" одержали победы в 18-м туре чемпионата Англии

Также свои матчи выиграли "Эвертон", "Вест Хэм" и "Бернли".
Вчера 23:42
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Фото с официального сайта "Челси"
В английской премьер-лиге сегодня, 26 декабря, прошли семь матчей 18-го тура, передает корреспондент Vesti.kz.
Лондонский "Челси" со счетом 3:0 разгромил "Борнмут" и одержал 12-ю подряд победу. Дубль в составе лондонцев оформил испанский хавбек Педро (24-я и 93-я минуты), а еще один гол на 49-й минуте с пенальти забил бельгийский полузащитник Эден Азар.
С 46 очками "Челси" продолжает лидировать в турнирной таблице, а "Борнмут", в активе которого 21 балл, идет на 12-м месте.
Гол французского форварда Оливье Жиру на 89-й минуте принес "Арсеналу" домашнюю победу над "Вест Бромвичем" - 1:0. С 37 очками "канониры" идут на третьем месте, а "дрозды", в активе которых 23 балла, занимают девятую строчку.
Домашнюю победу одержал и "Манчестер Юнайтед", в родных стенах уверенно обыгравший "Сандерленд", - 3:1. В составе хозяев голы забили голландский защитник Дэйли Блинд (39-я минута), шведский нападающий Златан Ибрагимович (82-я) и армянский полузащитник Генрих Мхитарян, а у гостей единственный гол на свой счет записал итальянский форвард Фабио Борини (90-я).
С 33 очками "Манчестер Юнайтед" идет пятым, а "Сандерленд" располагается в зоне вылета - на 18-й строчке, имея 14 баллов.
Очередное поражение потерпел действующий чемпион "Лестер", дома проигравший "Эвертону", - 0:2. Оба гола "ирисок" были забиты после перерыва бельгийскими игроками. На 51-й минуте отличился полузащитник Кевин Миральяс, а в компенсированное время - нападающий Ромелу Лукаку.
Набрав 26-е очко в сезоне, "Эвертон" поднялся на седьмое место, а вот "Лестер", у которого 17 баллов, остался на 16-й строчке.
Крупной гостевой победы добился "Вест Хэм", разгромивший "Суонси", - 4:1. У победителей отличились Андре Айю (13-я), Уинстон Рид (50-я), Мичейл Антонио (78-я) и Энди Кэролл (90-я), а у хозяев единственный гол забил Фернандо Льоренте (89-я).
Благодаря этому результату "Вест Хэм" набрал 22-е очко и поднялся на 11-е место. В свою очередь "Суонси" с 12 баллами идет на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице.
Напряженным выдался матч между "Бернли" и "Мидлсбро", где победу хозяевам принес гол нападающего Энди Грея на 80-й минуте, - 1:0. Обе команды теперь являются близкими соседями по турнирной таблице. На 14-м месте с 20 очками расположился "Бернли", а "Мидлсбро" с 18 баллами идет 15-м.
Новый главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс не сумел стартовать с победы. Его команда в гостях сыграла вничью с "Уотфордом" - 1:1. На 26-й минуте Йоан Кабай вывел гостей вперед, но на 71-й Трой Дини сравнял счет с пенальти.
С 22 очками "Уотфорд" идет на десятом месте, а "Кристалл Пэлас" располагается на 17-й строчке, имея в своем активе 16 баллов.
Лондонский "Челси" со счетом 3:0 разгромил "Борнмут" и одержал 12-ю подряд победу. Дубль в составе лондонцев оформил испанский хавбек Педро (24-я и 93-я минуты), а еще один гол на 49-й минуте с пенальти забил бельгийский полузащитник Эден Азар.
С 46 очками "Челси" продолжает лидировать в турнирной таблице, а "Борнмут", в активе которого 21 балл, идет на 12-м месте.
Гол французского форварда Оливье Жиру на 89-й минуте принес "Арсеналу" домашнюю победу над "Вест Бромвичем" - 1:0. С 37 очками "канониры" идут на третьем месте, а "дрозды", в активе которых 23 балла, занимают девятую строчку.
Домашнюю победу одержал и "Манчестер Юнайтед", в родных стенах уверенно обыгравший "Сандерленд", - 3:1. В составе хозяев голы забили голландский защитник Дэйли Блинд (39-я минута), шведский нападающий Златан Ибрагимович (82-я) и армянский полузащитник Генрих Мхитарян, а у гостей единственный гол на свой счет записал итальянский форвард Фабио Борини (90-я).
С 33 очками "Манчестер Юнайтед" идет пятым, а "Сандерленд" располагается в зоне вылета - на 18-й строчке, имея 14 баллов.
Очередное поражение потерпел действующий чемпион "Лестер", дома проигравший "Эвертону", - 0:2. Оба гола "ирисок" были забиты после перерыва бельгийскими игроками. На 51-й минуте отличился полузащитник Кевин Миральяс, а в компенсированное время - нападающий Ромелу Лукаку.
Набрав 26-е очко в сезоне, "Эвертон" поднялся на седьмое место, а вот "Лестер", у которого 17 баллов, остался на 16-й строчке.
Крупной гостевой победы добился "Вест Хэм", разгромивший "Суонси", - 4:1. У победителей отличились Андре Айю (13-я), Уинстон Рид (50-я), Мичейл Антонио (78-я) и Энди Кэролл (90-я), а у хозяев единственный гол забил Фернандо Льоренте (89-я).
Благодаря этому результату "Вест Хэм" набрал 22-е очко и поднялся на 11-е место. В свою очередь "Суонси" с 12 баллами идет на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице.
Напряженным выдался матч между "Бернли" и "Мидлсбро", где победу хозяевам принес гол нападающего Энди Грея на 80-й минуте, - 1:0. Обе команды теперь являются близкими соседями по турнирной таблице. На 14-м месте с 20 очками расположился "Бернли", а "Мидлсбро" с 18 баллами идет 15-м.
Новый главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс не сумел стартовать с победы. Его команда в гостях сыграла вничью с "Уотфордом" - 1:1. На 26-й минуте Йоан Кабай вывел гостей вперед, но на 71-й Трой Дини сравнял счет с пенальти.
С 22 очками "Уотфорд" идет на десятом месте, а "Кристалл Пэлас" располагается на 17-й строчке, имея в своем активе 16 баллов.