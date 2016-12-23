Хавбек "Ливерпуля" может перейти в "Интер"

Футболист уже дал согласие на трансфер.
Сегодня 15:27
0 Комментариев
Ссылки по теме:
- "Тоттенхэм" продлил контракт с вратарем до 2022 года
- "Челси" объявил о переходе Оскара в китайский клуб
Лукас Лейва. Фото с сайта ibtimes.co.uk
Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва может перейти в миланский "Интер", сообщает Football Italia.
По данным издания, сам футболист согласился переехать в Италию. Теперь же согласие на трансфер должен дать главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
Отмечается, что помочь в трансфере Лейвы может тот факт, что его агент Киа Джурабчиан является близким другом новых владельцев "Интера" - компании Suning Group.
В то же время "Интер" хочет взять Лейву в аренду, но без права выкупа. В этом сезоне бразилец провел за "Ливерпуль" восемь матчей в английской премьер-лиге, а за клуб он выступает с 2007 года.
По данным издания, сам футболист согласился переехать в Италию. Теперь же согласие на трансфер должен дать главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
Отмечается, что помочь в трансфере Лейвы может тот факт, что его агент Киа Джурабчиан является близким другом новых владельцев "Интера" - компании Suning Group.
В то же время "Интер" хочет взять Лейву в аренду, но без права выкупа. В этом сезоне бразилец провел за "Ливерпуль" восемь матчей в английской премьер-лиге, а за клуб он выступает с 2007 года.