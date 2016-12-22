Тренеру "Кристал Пэлас" заплатят четыре миллиона фунтов в случае сохранения клуба в АПЛ

Ранее тренер уже получал аналогичную премию в "Сандерленде".

В контракт нового главного тренера "Кристал Пэлас" Сэма Эллардайса включен пункт о дополнительных премиальных.

Как сообщает sports.ru , Эллардайс получит премию четыре миллиона фунтов стерлингов в случае сохранения клубом прописки в АПЛ по итогам текущего сезона.

Годовая зарплата тренера составит 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Эллардайс пришел в "Кристал Пэлас" на смену Алану Пардью.

Интересно, что ранее, работая в "Сандерленде", Эллардайс получил бонус в размере двух миллионов фунтов, сохранив команду в премьер-лиге.