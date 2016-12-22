Тренеру "Кристал Пэлас" заплатят четыре миллиона фунтов в случае сохранения клуба в АПЛ

Ранее тренер уже получал аналогичную премию в "Сандерленде".
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Сэм Эллардайс. Фото с сайта league-football.ru
В контракт нового главного тренера "Кристал Пэлас" Сэма Эллардайса включен пункт о дополнительных премиальных.
Как сообщает sports.ru, Эллардайс получит премию четыре миллиона фунтов стерлингов в случае сохранения клубом прописки в АПЛ по итогам текущего сезона.
Годовая зарплата тренера составит 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Эллардайс пришел в "Кристал Пэлас" на смену Алану Пардью.
Интересно, что ранее, работая в "Сандерленде", Эллардайс получил бонус в размере двух миллионов фунтов, сохранив команду в премьер-лиге.
После 17 туров АПЛ "Кристал Пэлас" занимает 17-е место из 20 команд, подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.