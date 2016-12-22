"МЮ" предложит Ибрагимовичу войти в тренерский штаб Моуринью

Футболист также хочет стать в будущем тренером.

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен предложить своему игроку шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу войти в тренерский штаб команды, сообщает "Р-Спорт".

Руководство "МЮ" хочет сделать предложение Ибрагимовичу о переходе в тренерский штаб Жозе Моуринью, когда форвард решит завершить игровую карьеру. Отмечается, что и сам шведский футболист также хочет быть тренером и намерен использовать шанс набраться опыта под руководством португальского специалиста.

Напомним, Ибрагимович перешел в "МЮ" летом этого года, подписав контракт на один год с возможностью продления еще на один. За это время он провел в составе манкунианцев 25 игр и забил 16 мячей.