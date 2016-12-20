"Тоттенхэм" продлил контракт с вратарем до 2022 года

29-летний вратарь выступает за клуб с 2012 года.
Вчера 23:45
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Уго Льорис. Фото The Sun
Голкипер сборной Франции Уго Льорис подписал новый долгосрочный контракт с "Тоттенхэмом". Эту информацию подтвердил официальный сайт лондонского клуба.
Новое соглашение вратаря рассчитано до лета 2022 года. За "Тоттенхэм" 29-летний Льорис провел 189 матчей во всех турнирах.
В прошлом сезоне Льорис в 38 матчах в премьер-лиге пропустил всего 35 голов, что позволило ему войти в число номинантов на "Золотой мяч". В "Тоттенхэме" он выступает с лета 2012 года, а до этого играл за "Лион".
Новое соглашение вратаря рассчитано до лета 2022 года. За "Тоттенхэм" 29-летний Льорис провел 189 матчей во всех турнирах.
В прошлом сезоне Льорис в 38 матчах в премьер-лиге пропустил всего 35 голов, что позволило ему войти в число номинантов на "Золотой мяч". В "Тоттенхэме" он выступает с лета 2012 года, а до этого играл за "Лион".
We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new contract with the Club, which will run until 2022. #COYS pic.twitter.com/LKPr1ae0ig— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 22 декабря 2016 г.