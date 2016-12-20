Полузащитник сборной Германии может перейти в "Ливерпуль"

В его лице Юрген Клопп видит усиление для атаки команды.

Полузащитник "Вольфсбурга" и сборной Германииможет продолжить карьеру в чемпионате Англии.Как сообщает, в борьбу за игрока может вступить "Ливерпуль". В лице соотечественника главный тренер "красных"видит усиление для атаки команды.В январе Дракслер, скорее всего, покинет "Вольфсбург". Причиной стал конфликт игрока с руководством клуба.В этом сезоне Дракслер в 13 матчах бундеслиги отдал две голевые передачи. Ранее им интересовались ПСЖ, "Арсенал" и "Севилья". В августе 2015 года "Вольфсбург" заплатил за Дракслера 35 миллионов евро.