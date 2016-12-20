Полузащитник сборной Германии может перейти в "Ливерпуль"

В его лице Юрген Клопп видит усиление для атаки команды.
Вчера 20:10
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Юлиан Дракслер. Фото с сайта thetimes.co.uk
Полузащитник "Вольфсбурга" и сборной Германии Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Как сообщает The Times, в борьбу за игрока может вступить "Ливерпуль". В лице соотечественника главный тренер "красных" Юрген Клопп видит усиление для атаки команды.
В январе Дракслер, скорее всего, покинет "Вольфсбург". Причиной стал конфликт игрока с руководством клуба.
В этом сезоне Дракслер в 13 матчах бундеслиги отдал две голевые передачи. Ранее им интересовались ПСЖ, "Арсенал" и "Севилья". В августе 2015 года "Вольфсбург" заплатил за Дракслера 35 миллионов евро.
Как сообщает The Times, в борьбу за игрока может вступить "Ливерпуль". В лице соотечественника главный тренер "красных" Юрген Клопп видит усиление для атаки команды.
В январе Дракслер, скорее всего, покинет "Вольфсбург". Причиной стал конфликт игрока с руководством клуба.
В этом сезоне Дракслер в 13 матчах бундеслиги отдал две голевые передачи. Ранее им интересовались ПСЖ, "Арсенал" и "Севилья". В августе 2015 года "Вольфсбург" заплатил за Дракслера 35 миллионов евро.