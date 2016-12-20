Экс-игрок сборной Англии дисквалифицирован на пять матчей за расизм

Он оштрафован на 100 тысяч фунтов.
20 декабря 21:19
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Фото с сайта fansided.com
Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви дисквалифицирован на пять матчей за оскорбления на расовой и национальной почве. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциация Англии (FA).
Инцидент случился еще 17 сентября. На 87-й минуте игры восьмого тура чемпионшипа с "Вулверхэмптоном" (0:2) Шелви оскорбил по национальному признаку марроканца Ромена Саисса.
Теперь Шелви придется заплатить штраф в 100 тысяч фунтов и пройти специальный образовательный курс от FA. Игрок изначально не согласился с выдвинутыми обвинениями. Теперь у него есть семь дней на подачу апелляции.
После 24 туров чемпионшипа "Ньюкасл" с 49 очками идет на первом месте и претендует на выход в английскую премьер-лигу. На счету Шелви три гола в 22 матчах.
До "Ньюкасла" 24-летний Шелви выступал за "Суонси", "Ливерпуль", "Блэкпул" и "Чарльтон". С 2012 по 2015 год он провел шесть матчей за сборную Англии.
Инцидент случился еще 17 сентября. На 87-й минуте игры восьмого тура чемпионшипа с "Вулверхэмптоном" (0:2) Шелви оскорбил по национальному признаку марроканца Ромена Саисса.
Теперь Шелви придется заплатить штраф в 100 тысяч фунтов и пройти специальный образовательный курс от FA. Игрок изначально не согласился с выдвинутыми обвинениями. Теперь у него есть семь дней на подачу апелляции.
После 24 туров чемпионшипа "Ньюкасл" с 49 очками идет на первом месте и претендует на выход в английскую премьер-лигу. На счету Шелви три гола в 22 матчах.
До "Ньюкасла" 24-летний Шелви выступал за "Суонси", "Ливерпуль", "Блэкпул" и "Чарльтон". С 2012 по 2015 год он провел шесть матчей за сборную Англии.