Определились победители третьего открытого республиканского турнира по рукопашному бою

Кубок Верховного Главнокомандующего РК состоялся в Астане.

28 и 29 ноября 2017 года в Астане ко Дню Первого Президента Республики Казахстан был проведен третий Открытый республиканский турнир по рукопашному бою среди мужчин на Кубок Верховного Главнокомандующего РК, сообщают организаторы.



В состязаниях в спортивном комплексе "Даулет" приняли участие 28 команд, 11 из которых представили силовые структуры, а также сборные из всех регионов страны в весовых категориях до 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и свыше 90 килограммов.







Турнир был организован Всеказахстанской ассоциацией рукопашного боя и Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК при поддерже АО "Самрук-Казына".



На торжественном открытии соревнования президент Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя, начальник Службы государственной охраны РК генерал-лейтенант Амантай Куренбеков поприветствовал всех участников турнира, а также приглашенных гостей, в числе которых были первые руководители силовых ведомств и представители различных спортивных ассоциаций страны.







Пожелав удачи и побед участникам турнира, он отметил, что республиканский турнир направлен на развитие подготовки и повышения профессионализма отечественных спортсменов, а также на совершенствование боевой выучки сотрудников и военнослужащих силовых ведомств страны.



В целях развития здорового образа жизни, воспитания патриотизма и популяризации рукопашного боя организаторы турнира совместно с социальным партнером - Фондом развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust - пригласили воспитанников дворовых клубов "Замандас" стать зрителями захватывающих боев на татами и пообщаться с профессиональными спортсменами.







Кроме того, во время боев среди зрителей были разыграны лотерейные билеты с ценными призами. Также организаторы подготовили концертную программу с участием Президентского оркестра СГО РК и демонстрацией показательных выступлений по рукопашному бою действующих сотрудников Службы государственной охраны РК.



В течение двух дней зрители наблюдали захватывающие дух поединки и мастерство отечественных спортсменов из лучших команд республики, из числа которых была определена сильнейшая команда страны. Таким образом в личном первенстве первое место было присуждено команде Службы государственной охраны РК. Не менее сильной оказалась команда Министерства внутренних дел, которой судьями чемпионата было присуждено второе место. Тройку лидеров замыкает команда Национальной гвардии МВД РК. Среди областных команд лучшей признана команда Алматы. Второе место заняла команда Южно-Казахстанской области. В тройку лидеров также вошла команда Карагандинской области.







В личном первенстве в весовой категории до 55 килограммов первое место занял сотрудник МВД Сагын Казбек. В весовой категории до 60 килограммов - представитель МВД Улан Мукашев. До 65 килограммов лидирует представитель Службы обороны объектов Службы государственной охраны РК Жусуп Сабит. В категории 70 килограммов победителем признан Назарбек Забиев из Комитета Национальной безопасности РК. Сотрудник МВД Айдын Толепбаев стал обладателем медали за первое место в весовой категории 75 килограммов. Действующий сотрудник Службы государственной охраны РК Руслан Мухамбаев занял первое место среди спортсменов в весе до 80 килограммов. Лучшими среди тяжеловесов в категориях 85, 90 и свыше 90 килограммов признаны Кудайберген Толеубаев (МВД), Айдын Абдрахманов (СГО) и Данияр Устембаев (СГО).























Фото Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя