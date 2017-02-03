На мировом уровне мы всегда в тройке лидеров - вице-президент Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя

Ринат Абикешев также рассказал о поддержке вида спорта государством.

С 28 по 29 ноября 2017 года в Астане ко Дню Первого Президента Республики Казахстан в спортивном комплексе "Даулет" состоится III Открытый республиканский турнир по рукопашному бою среди мужчин на Кубок Верховного Главнокомандующего Республики Казахстан, сообщают организаторы.



Турнир организован Всеказахстанской ассоциацией рукопашного боя и Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан при поддерже АО "Самрук-Қазына".



В целях развития здорового образа жизни, воспитания патриотизма и популяризации рукопашного боя организаторы турнира совместно с социальным партнером - Фондом развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust пригласили воспитанников дворовых клубов "Замандас" стать зрителями захватывающих боев на татами и пообщаться с профессиональными спортсменами.





В преддверии предстоящего открытого республиканского турнира по рукопашному бою на Кубок Верховного Главнокомандующего Республики Казахстан главный судья соревнований, вице-президент Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя по международным связям Ринат Абикешев рассказал о возможных победителях соревнования, состоянии данного вида спорта и дальнейших перспективах развития.



- Как появилась ваша Ассоциация рукопашного боя и почему именно Ассоциация, ведь традиционно, среди тех или иных видов спорта чаще встречается такая организационная структура как Федерация?



- Если говорить о рукопашном бое, он существует с 1992 года как вид спорта и входит в программу боевой подготовки среди силовых структур, где является обязательным в программе. Изначально дисциплина являлась обязательной, и курсанты сдавали экзамены, принимались зачеты, но с 1996 года пришло понимание о необходимости проведения соревнований, чтобы выявлять лучших. Стали проводить турниры среди организаций, открывать школы, в военных учебных заведениях открылись секции, появились профессиональные тренера. Рукопашный бой стал активно формироваться как самостоятельный вид спорта.



В разные года развитие спорта шло разными темпами, но после чемпионата мира 2007 года, который прошел в Самарканде, ребята из Казахстана показали очень хорошие результаты - три "золота", одно "серебро" и три "бронзы". Было принято решение о необходимости создания специальной организационной структуры с тренерским составом, должностными лицами. Федерацию возглавил командующий Республиканской гвардией Тасболатов Абай Болюкбаевич.



В Казахстане была Федерация правоохранительных органов, Федерация рукопашного боя, Всемирная федерация рукопашного боя и много других, с каждым годом казахстанские спортсмены начали показывать результаты и пошла инициатива о сборе всех учредителей Казахстана и создании Ассоциации рукопашного боя, в которую вошли все эти федерации. В 2015 году были поданы документы, и уже в 2016 году Всеказахстанская ассоциация рукопашного боя получила аккредитацию. Сейчас мы активно развиваемся.



- Какие результаты показывают наши спортсмены на чемпионатах?



- Мы всегда в тройке лидеров, последние годы всегда показываем хорошие результаты. Если раньше мы всегда были стабильно вторые, то в этом году на чемпионате мира наша мужская сборная среди девяти весовых категорий вышла в финал и завоевала четыре "золота", тем самым, среди мужских сборных мы заняли первое командное место на чемпионате, который проходил в Москве.



- В первой тройке с кем мы обычно конкурируем?



- Сильная сборная у России, но в этом году мы мужскую сборную обогнали. Дело в том, что по населению, если взять, там очень много людей занимаются спортом, всегда у них длинная скамейка запасных. У нас бойцы отличные результаты показывают, но, если взять масштабно, у них команд побольше. Также среди наших конкурентов - Узбекистан.



- Как обстоят дела с поддержкой от государства?



- У нас, как вы знаете, Олимпийские игры приоритетными считаются, там стопроцентное финансирование, у нас - частичное. Из-за финансовых проблем мы не всегда можем возить на соревнования всех спортсменов. Но сейчас, благодаря нашим достижениям, стабильным результатам, в этом году в группе ранжирования мы прошли в группу А.



С этого года на все виды спорта финансирование выделяется в зависимости от количества спортсменов, тренеров, результатов, в первую очередь, и по показателям делится на несколько групп. Мы вот защитились, сдали документы в группе А среди неолимпийских видов спорта и вошли в группу А, это для нас тоже большой импульс для развития, завтра можно будет больше людей выставлять нам.



- Сколько человек сегодня вовлечено в рукопашный бой?



- Более 15 тысяч спортсменов у нас занимаются. У нас только в Западном Казахстане нет Федерации рукопашного боя, а в остальных регионах везде есть.



- Как обстоят дела по заполняемости женской сборной?



- Учитывая наш менталитет, нашу страну, очень тяжело затянуть именно женщин в этот вид спорта. Но все равно, на данный момент у нас 70 процентов женщин-спортсменок, которые пришли из других видов спорта, служили, работали в органах. В этом году, например, на открытом чемпионате Азии пять наших девушек вышли в финал, из-них четверо стали серебряными медалистками, а чемпионкой стала 21-летняя Регина Максимова. Ранее вообще не имеющая отношения к спорту, она пришла в дворовой клуб Акмолинской области и показала отличный бой на чемпионате Азии.



- Расскажите о предстоящем турнире, на кого делаются ставки?



- Открытый республиканский турнир по рукопашному бою на Кубок Верховного Главнокомандующего Республики Казахстан проводится уже несколько лет и считается престижным соревнованием среди спортсменов. Проводится уже в 16 раз, изначально он назывался "турнир на Кубок Командующего Республиканской Гвардии Республики Казахстан". В этом году ожидаем более 240 участников. Среди участников имеются титулованные спортсмены, такие как: Берик Шыналиев, Казбек Сагын, Рахметолла Сатывалдиев, Назарбек Забиев, Данияр Устембаев, Олжас Абзалиев, Руслан Мухамбаев. Хочу пожелать всем участникам удачи в предстоящем турнире. Хотим выразить благодарность нашим партнерам АО "Самрук-Қазына" и Фонду Samruk-Kazyna Trust за поддержку в организации данного турнира.



Добавим, что торжественное открытие турнира состоится в столичном спортивном комплексе "Даулет" 28 ноября в 15:00 часов. 29 ноября в 18:00 часов по завершении финальных боев состоится награждение победителей турнира.



Кроме того, во время боев среди зрителей будут разыграны лотерейные билеты с ценными призами. Также организаторами подготовлена концертная программа с участием Президентского оркестра СГО РК и демонстрация показательных выступлений по рукопашному бою действующих сотрудников Службы государственной охраны Республики Казахстан.