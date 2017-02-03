На мировом уровне мы всегда в тройке лидеров - вице-президент Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 1:0
Англия Босния и Герцеговина 4:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 1:1
Манчестер Юнайтед Брайтон 1:0
Ливерпуль Челси 1:1
Бернли Арсенал 0:1
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 3:2
Бетис Жирона 2:2
Леванте Атлетико М 0:5
Депортиво Атлетик 2:2
Вильярреал Севилья 2:3
Валенсия Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 1:3
Милан Торино 0:0
Лацио Фиорентина 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 1:1
Боруссия Д Шальке-04 4:4
Боруссия М Бавария 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 0:2
Енбек (U-16) Ал Казахстан (U-16) 0:9
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 1:4
Металлург Мг Торпедо НН 1:2
Динамо Мн Авангард 3:2 Б
Ак Барс Барыс 2:0
Слован Амур 5:2
Трактор Северсталь 3:2 Б
ЦСКА Адмирал 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 2:1 ОТ
Иртыш Алматы 0:2
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Астана Арлан 2:13
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 3:4 ОТ
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 8:8
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 3:4
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Брага/ААУМ Кайрат 1:4
Интер Мовистар Дева 2:1
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Казыгурт МарС Каспий 61:73
Астана Тайгерс-2 (фарм) Каспий 65:68
Иртыш-2 (фарм) Казыгурт МарС 94:44
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 70:82
Ирак Иран 74:66
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 79:57
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 74:44
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 52:84
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 3:2
Павлодар Атырау 3:0
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Павлодар ТНК "Казхром" 1:3
Алтай Атырау 0:3
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 15:00
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 0:0
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 15:00
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Наполи Ювентус 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Алматы Темиртау 19:00
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 0:0
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Иртыш Каспий
Капшагай Алматинский Легион
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

На мировом уровне мы всегда в тройке лидеров - вице-президент Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя

Ринат Абикешев также рассказал о поддержке вида спорта государством.

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Ринат Абикешев. Фото предоставлено Всеказахстанской ассоциацией рукопашного боя
Ринат Абикешев. Фото предоставлено Всеказахстанской ассоциацией рукопашного боя

С 28 по 29 ноября 2017 года в Астане ко Дню Первого Президента Республики Казахстан в спортивном комплексе "Даулет" состоится III Открытый республиканский турнир по рукопашному бою среди мужчин на Кубок Верховного Главнокомандующего Республики Казахстан, сообщают организаторы.

Турнир организован Всеказахстанской ассоциацией рукопашного боя и Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан при поддерже АО "Самрук-Қазына".

В целях развития здорового образа жизни, воспитания патриотизма и популяризации рукопашного боя организаторы турнира совместно с социальным партнером - Фондом развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust пригласили воспитанников дворовых клубов "Замандас" стать зрителями захватывающих боев на татами и пообщаться с профессиональными спортсменами.



В преддверии предстоящего открытого республиканского турнира по рукопашному бою на Кубок Верховного Главнокомандующего Республики Казахстан главный судья соревнований, вице-президент Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя по международным связям Ринат Абикешев рассказал о возможных победителях соревнования, состоянии данного вида спорта и дальнейших перспективах развития.

- Как появилась ваша Ассоциация рукопашного боя и почему именно Ассоциация, ведь традиционно, среди тех или иных видов спорта чаще встречается такая организационная структура как Федерация?

- Если говорить о рукопашном бое, он существует с 1992 года как вид спорта и входит в программу боевой подготовки среди силовых структур, где является обязательным в программе. Изначально дисциплина являлась обязательной, и курсанты сдавали экзамены, принимались зачеты, но с 1996 года пришло понимание о необходимости проведения соревнований, чтобы выявлять лучших. Стали проводить турниры среди организаций, открывать школы, в военных учебных заведениях открылись секции, появились профессиональные тренера. Рукопашный бой стал активно формироваться как самостоятельный вид спорта.

В разные года развитие спорта шло разными темпами, но после чемпионата мира 2007 года, который прошел в Самарканде, ребята из Казахстана показали очень хорошие результаты - три "золота", одно "серебро" и три "бронзы". Было принято решение о необходимости создания специальной организационной структуры с тренерским составом, должностными лицами. Федерацию возглавил командующий Республиканской гвардией Тасболатов Абай Болюкбаевич.

В Казахстане была Федерация правоохранительных органов, Федерация рукопашного боя, Всемирная федерация рукопашного боя и много других, с каждым годом казахстанские спортсмены начали показывать результаты и пошла инициатива о сборе всех учредителей Казахстана и создании Ассоциации рукопашного боя, в которую вошли все эти федерации. В 2015 году были поданы документы, и уже в 2016 году Всеказахстанская ассоциация рукопашного боя получила аккредитацию. Сейчас мы активно развиваемся.

- Какие результаты показывают наши спортсмены на чемпионатах?

- Мы всегда в тройке лидеров, последние годы всегда показываем хорошие результаты. Если раньше мы всегда были стабильно вторые, то в этом году на чемпионате мира наша мужская сборная среди девяти весовых категорий вышла в финал и завоевала четыре "золота", тем самым, среди мужских сборных мы заняли первое командное место на чемпионате, который проходил в Москве.

- В первой тройке с кем мы обычно конкурируем?

- Сильная сборная у России, но в этом году мы мужскую сборную обогнали. Дело в том, что по населению, если взять, там очень много людей занимаются спортом, всегда у них длинная скамейка запасных. У нас бойцы отличные результаты показывают, но, если взять масштабно, у них команд побольше. Также среди наших конкурентов - Узбекистан.

- Как обстоят дела с поддержкой от государства?

- У нас, как вы знаете, Олимпийские игры приоритетными считаются, там стопроцентное финансирование, у нас - частичное. Из-за финансовых проблем мы не всегда можем возить на соревнования всех спортсменов. Но сейчас, благодаря нашим достижениям, стабильным результатам, в этом году в группе ранжирования мы прошли в группу А.

С этого года на все виды спорта финансирование выделяется в зависимости от количества спортсменов, тренеров, результатов, в первую очередь, и по показателям делится на несколько групп. Мы вот защитились, сдали документы в группе А среди неолимпийских видов спорта и вошли в группу А, это для нас тоже большой импульс для развития, завтра можно будет больше людей выставлять нам.

- Сколько человек сегодня вовлечено в рукопашный бой?

- Более 15 тысяч спортсменов у нас занимаются. У нас только в Западном Казахстане нет Федерации рукопашного боя, а в остальных регионах везде есть.

- Как обстоят дела по заполняемости женской сборной?

- Учитывая наш менталитет, нашу страну, очень тяжело затянуть именно женщин в этот вид спорта. Но все равно, на данный момент у нас 70 процентов женщин-спортсменок, которые пришли из других видов спорта, служили, работали в органах. В этом году, например, на открытом чемпионате Азии пять наших девушек вышли в финал, из-них четверо стали серебряными медалистками, а чемпионкой стала 21-летняя Регина Максимова. Ранее вообще не имеющая отношения к спорту, она пришла в дворовой клуб Акмолинской области и показала отличный бой на чемпионате Азии.

- Расскажите о предстоящем турнире, на кого делаются ставки?

- Открытый республиканский турнир по рукопашному бою на Кубок Верховного Главнокомандующего Республики Казахстан проводится уже несколько лет и считается престижным соревнованием среди спортсменов. Проводится уже в 16 раз, изначально он назывался "турнир на Кубок Командующего Республиканской Гвардии Республики Казахстан". В этом году ожидаем более 240 участников. Среди участников имеются титулованные спортсмены, такие как: Берик Шыналиев, Казбек Сагын, Рахметолла Сатывалдиев, Назарбек Забиев, Данияр Устембаев, Олжас Абзалиев, Руслан Мухамбаев. Хочу пожелать всем участникам удачи в предстоящем турнире. Хотим выразить благодарность нашим партнерам АО "Самрук-Қазына" и Фонду Samruk-Kazyna Trust за поддержку в организации данного турнира.

Добавим, что торжественное открытие турнира состоится в столичном спортивном комплексе "Даулет" 28 ноября в 15:00 часов. 29 ноября в 18:00 часов по завершении финальных боев состоится награждение победителей турнира.

Кроме того, во время боев среди зрителей будут разыграны лотерейные билеты с ценными призами. Также организаторами подготовлена концертная программа с участием Президентского оркестра СГО РК и демонстрация показательных выступлений по рукопашному бою действующих сотрудников Службы государственной охраны Республики Казахстан.

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