Мы выигрываем гонки - прославляем и "Астану", и нашу страну. А дети смотрят на нас и стремятся к тому же - Алексей Луценко

Гонщик о том, как преодолеть падения.

Профессиональный спорт закаляет характер. В этом уверен лидер велокоманды "Астана", самый перспективный казахстанский гонщик Алексей Луценко. Ему всего 25, а за плечами уже несколько тяжелых и обидных падений. Когда, казалось, можно было плюнуть на все и завершить сезон, он продолжал тренироваться, превозмогая боль, ставить новые цели и добавиться успеха. При этом Луценко во время редких визитов на родину успевает заниматься благотворительностью. О том, как ему удается преодолевать трудности и почему нужно поддерживать нуждающихся, Алексей рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz.

- Алексей, расскажите, что было Вашей мотивацией стать профессиональным спортсменом?

- Когда я был в континентальной команде, для меня были мотивацией наши казахстанские гонщики - Александр Винокуров, Максим Иглинский, Сергей Ренев. Я всегда стремился попасть в команду. Ели посмотреть мое интервью 2012 года, меня спросили: "Какие у Вас цели?". Я до сих пор помню, что ответил - отметиться на Кубках мира - я в то время выиграл "Тур де Лавинир", и попасть в профессиональную команду. И я попал в профессиональную команду и выиграл чемпионат мира U-23.

Мотивацией для меня всегда были казахстанские гонщики, за выступлениями которых я всегда следил по телевизору, по интернету. Мне не так интересны были иностранные гонщики, как наши. И каждое призовое место, занятое ими, придавало мне дополнительную мотивацию.

Сейчас, когда стал взрослее, уже, конечно, интересуют и результаты, и контракты, в том числе потому, что у меня уже семья, ребенок. А тогда мне было 19 лет, у меня было просто бешеное желание попасть в профессионалы, как можно быстрее попасть в команду. Поэтому я всегда старался даже на тренировках зарекомендовать себя, и тем более на гонках. И вроде неплохо у меня это получалось. К концу 2012 года после победы на чемпионате мира я подписал контракт с "Астаной".

- С какими трудностями Вам пришлось столкнуться при становлении спортивной карьеры на начальном этапе?

- Я довольно хорошо помню свою начало, это был спортивный интернат. У нас, мягко говоря, была очень старая база. Там было всегда очень темно, ни одного окна. И мы бегали в шесть утра при 40-градусном морозе по снегу, крутили станки. Было очень непросто. Но на базе висели плакаты Александра Винокурова, Андрея Кашечкина, Максима Иглинского, Сергея Яковлева, и они меня мотивировали.

Но трудностей хватало, конечно. Упал - сломал руку. Упал - сломал ногу. Первые два-три года у меня даже бывали мысли: "Зачем мне это нужно? Я ломаю руки-ноги!". Но меня очень поддержала в то время моя сестра, которая поддерживала, говорила, чтобы я продолжал. И, конечно, интернатовская жизнь тоже стала своеобразной "армией". Была та же самая дедовщина, младший - старший. Пять лет в интернате я прожил и немного тоже давление было. Но, слава Богу, что я все это прошел - интернат, начальные базы, тренировки в Узбекистане, переезды, падения, переломы. Это, можно сказать, закалило меня морально. А когда попал в сборную Казахстана, там уже были тренеры, которые меня подводили к той или иной цели.

- Велоспорт - очень тяжелый вид спорта. Наверняка ведь даже сейчас в профессионалах каждый день приходится преодолевать различные трудности?

- Ну, сейчас ты уже профессионал и знаешь, что тебе нужно проехать три-четыре часа, например, несмотря на плохую погоду. Для обычных людей это дико. Но ты знаешь, что тебе это нужно. Мы, действующие спортсмены, уже к этому относимся нормально. Если у человека есть характер, я считаю, он проявит его и на дороге.

Например, у меня было тяжелое падение в прошлом году перед Олимпиадой, после которого ожидалось длительное восстановление, но я понял, что еще только август и впереди три-четыре месяца до конца сезона, а я не так много сделал. И я восстановился за две недели. Даже еще не опробовав свои силы на равнине, я взял велосипед и поехал в горы готовиться на следующие соревнования. И так, через гонки, я набрал форму и выиграл "Тур Хайнаня" и свой очередной "Тур Алматы", хотя он мне тоже нелегко дался - была плохая погода. И уже тогда, в конце сезона, я себе сказал, что да, вот сейчас можно быть удовлетворенным, добился результата и можно отдыхать.

Так же и в этом году - я готовился к "Тур де Франс", проделал нереально большую работу, провел несколько сборов на высоте, проводил на тренировках на велосипеде по семь-восемь часов. И после таких усилий в один день на "Тур де Франс" я просто упал. И для себя не добился на этой гонке никаких результатов. Да, я доехал "Тур де Франс". Но последние две недели мне очень тяжело дались, приходилось терпеть. Мог бы, конечно, сойти с гонки, но я не рассматривал этот вариант.

И потом я сразу обговорил с генеральным менеджером "Астаны" Александром Винокуровым и тренерами команды, что я хочу подготовиться к чемпионату мира. Но раз на "Тур де Франс" я ничего не сделал, хочу принять участие в "Вуэльте". Были, конечно, сомнения, но в меня поверили, дали "добро". Я съездил домой, отдохнул пять дней и снова поехал на сбор. И в итоге на "Вуэльте" я выиграл этап, на чемпионате мира неплохо выглядел. В очередной раз, когда сезон закончился, я морально удовлетворен. Все-таки проявляется сила характера, когда после таких падений нужно снова садиться на велосипед. Да, многие сдаются, сходят с гонок после таких происшествий. Но для меня очень важно доехать, не выглядеть каким-то стажером. Чтобы добиться результата, нужно пройти и через падения, неудачи. И вот так закаляется характер.

- Какое из падений было самым тяжелым, самым обидным?

- Это падение перед Олимпиадой. С начала года мне говорили: "Ты едешь "Тур де Франс"! Главная цель в сезоне - это Олимпиада!". И я проехал "Тур де Франс", был в хорошей форме, приехал домой - ежедневные тренировки, диета. Ты готовишься, вот, Олимпиада через четыре дня, завтра у тебя самолет, сегодня последняя тренировка основная... и тут падение! Когда я упал, вижу, что нога на глазах набухает... Это самое обидное... Но, я думаю, каждый спортсмен это поймет. Олимпиада - самый главный старт, не каждый год, как чемпионат мира, проводится, а раз в четыре года. Конечно, было очень обидно! Готовился в первый раз поехать на Олимпиаду...

Ну и "Тур де Франс" в этом году - было ужасно. Я ехал в отрыве, была хорошая форма, очень хорошие кондиции... И одно падение, и на перекос сразу все идет. Самочувствие, восстановление, каждый день не досыпаешь или вообще не спишь... И это с каждым днем накапливается. Гранд-тур есть гранд-тур, нет времени на отдых, нет двух-трех дней, чтобы зажили твои раны. Там каждый день нужно переваривать колоссальную нагрузку. А если у тебя было падение, уже восстановление не то. А я хотел на "Тур де Франс" минимум за победу на этапе побороться. И из-за падения все пошло насмарку. Но потом я провел время в Казахстане с семьей и все, снова поехал на высоту, тренировался. Я знал, что впереди чемпионат мира, впереди "Вуэльта". Я знал, что это нужно, в первую очередь, мне.

- Вы родились в селе, выросли в Северо-Казахстанской области, где едва ли культивируется велоспорт, в том числе и из-за природного ландшафта. Спортивный интернат, в котором Вы учились, находился в Петропавловске, где нет гор, а ведь именно мастерство езды в горах позволяет стать гонщиком с мировым именем. Но сегодня Вас называют "вторым Винокуровым", Вы считаетесь опасным соперником на самых популярных гонках. И какой бы Вы дали совет мальчишкам, которых сегодня мотивируют Ваши результаты, как когда-то Вас мотивировали достижения Ваших земляков?

- Я был дал совет всегда прислушиваться к советам старших, к опытным людям, которые уже проделали некий путь. Обязательно нужно иметь перед собой цель. Я, например, каждый год ставлю перед собой новые задачи, ставлю цель подняться на ступень выше. Посоветую идти вперед, не останавливаясь, поднимаясь после падений, не сдаваться. И тогда все получится. Нет ничего невозможного.

- Велокоманда "Астана", будучи в Казахстане, всегда находит время, чтобы встретиться с юными спортсменами, с воспитанниками детских домов. Вы видели реакцию детей, их эмоции - что можете сказать об эффекте таких встреч? Какую пользу они приносят?

- У детей, конечно, это много положительных эмоций. Даже если не говорить о казахстанцах, а о таких гонщиках, как Фабио Ару, Якоб Фульсанг, которых они могут увидеть только по телевизору или интернету. По себе помню, когда у нас были встречи с Винокуровым или Кашечкиным, это придавало очень большую мотивацию, когда они давали слова напутствия, после этого мы занимались с большим удовольствием. Не важно, кто встречается с детьми - велогонщики, баскетболисты, футболисты. Всегда очень большой эффект от этих встреч. Тем более для воспитанников детских домов это очень большая поддержка моральная, что все-таки о них не забывают.

Я лично уже второй год, приезжая на родину, посещаю детские дома в Петропавловске. В прошлом году я был в Доме малютки, оказал материальную помощь и в этом году навещал уже детей постарше. Я просто считаю, что это нужно делать. Если у человека есть какая-то возможность, нужно делать какой-то вклад. У нас с супругой такое отношение - по возможности стараемся помогать. Я бываю редко у себя на родине, но стараюсь оказывать какую-то материальную поддержку детскому дому.

В этом году на "Тур Алматы" Фонд "Samruk-Kazyna Trust" привозил к нам детей из столичного детского дома. Представьте, сколько у них эмоций - прилететь на самолете из столицы в Алматы! Они посмотрели гонку изнутри, познакомились со спортсменами. Это очень интересно, зрелищно, увидеть это все не по телевизору, а вживую! Это такая поддержка! Ребята провели с нами ужин, мы с ними поговорили - все ребята такие смышленые, не стесняются, задают вопросы на разные темы.

На старте этапов "Тура Алматы" тоже было много детей. Подходили, фотографировались, брали автографы. Для них это тоже мотивация. Завтра они придут на велобазу или в другой вид спорта, будут заниматься с большим удовольствием, прилагать усилия в несколько раз больше.

- Как, по-Вашему, спортсмены "Астаны" - самого масштабного и известного казахстанского бренда Казахстана - могут повлиять на развитие спортивной культуры среди детей и молодежи?

- Действующие спортсмены влияют на развитие спортивной культуры своими результатами. Мы должны прогрессировать с каждым годом, с каждым сезоном, показывать лучшее, добиваться высот. Тогда и клуб "Астана", самый масштабный казахстанский спортивный бренд, будет развиваться, будет пополняться новыми именами. Ведь выигрывая гонки, мы прославляем "Астану", имя столицы, страну. А дети, юные спортсмены, молодежь, смотрят и стремятся к тому же.

Кто лучшие спортсмен и спортсменка Казахстана в 2017 году?

Фото Vesti.kz© (1), BettiniPhoto© (2,3,4,5,7,8), велокоманды "Астана" (6).