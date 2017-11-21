Мы выигрываем гонки - прославляем и "Астану", и нашу страну. А дети смотрят на нас и стремятся к тому же - Алексей Луценко

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Результаты
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Спартак Автомобилист 5:2
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:5
Йокерит Авангард 3:0
Динамо М Югра 2:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Челмет Торпедо УК 0:3
Спутник НТ Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 0:2
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Иртыш Алматы 2:3
Горняк Кулагер 3:2 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 6:2
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 2:0
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 3:0
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 1:1
Спартак М Марибор 1:1
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Карабах Челси 0:4
ЦСКА М Бенфика 2:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Ювентус Барселона 0:0
ПСЖ Селтик 7:1
Андерлехт Бавария 1:2
Атлетико М Рома 2:0
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 2:3
Локомотив М Копенгаген 2:1
Зенит Вардар 2:1
Кельн Арсенал 1:0
БАТЭ Црвена Звезда 0:0
Атлетик Герта 3:2
Эстерсунд Заря Лг 2:0
Русенборг Реал Сосьедад 0:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Милан Аустрия В 5:1
Скендербеу Динамо К 3:2
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Астана Тайгерс Иртыш 71:62
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 0:3
Буревестник Атырау 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 5:2
Интер Мовистар Брага/ААУМ 7:0
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Скендербеу Динамо К 3:2
Милан Аустрия В 5:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 14:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Брага/ААУМ 7:0
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Астана Арлан 17:00
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Алматы Темиртау
Арлан Иртыш
Арлан Иртыш
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Алматинский Легион Капшагай
Каспий Иртыш
Тобол Синегорье
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Верея Лудогорец 19:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Мы выигрываем гонки - прославляем и "Астану", и нашу страну. А дети смотрят на нас и стремятся к тому же - Алексей Луценко

Гонщик о том, как преодолеть падения.

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1 Комментариев
Алексей Луценко. BettiniPhoto©
Алексей Луценко. BettiniPhoto©

Профессиональный спорт закаляет характер. В этом уверен лидер велокоманды "Астана", самый перспективный казахстанский гонщик Алексей Луценко. Ему всего 25, а за плечами уже несколько тяжелых и обидных падений. Когда, казалось, можно было плюнуть на все и завершить сезон, он продолжал тренироваться, превозмогая боль, ставить новые цели и добавиться успеха. При этом Луценко во время редких визитов на родину успевает заниматься благотворительностью. О том, как ему удается преодолевать трудности и почему нужно поддерживать нуждающихся, Алексей рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz.

- Алексей, расскажите, что было Вашей мотивацией стать профессиональным спортсменом?

- Когда я был в континентальной команде, для меня были мотивацией наши казахстанские гонщики - Александр Винокуров, Максим Иглинский, Сергей Ренев. Я всегда стремился попасть в команду. Ели посмотреть мое интервью 2012 года, меня спросили: "Какие у Вас цели?". Я до сих пор помню, что ответил - отметиться на Кубках мира - я в то время выиграл "Тур де Лавинир", и попасть в профессиональную команду. И я попал в профессиональную команду и выиграл чемпионат мира U-23.

Мотивацией для меня всегда были казахстанские гонщики, за выступлениями которых я всегда следил по телевизору, по интернету.  Мне не так интересны были иностранные гонщики, как наши. И каждое призовое место, занятое ими, придавало мне дополнительную мотивацию.

Сейчас, когда стал взрослее, уже, конечно, интересуют и результаты, и контракты, в том числе потому, что у меня уже семья, ребенок. А тогда мне было 19 лет, у меня было просто бешеное желание попасть в профессионалы, как можно быстрее попасть в команду. Поэтому я всегда старался даже на тренировках зарекомендовать себя, и тем более на гонках. И вроде неплохо у меня это получалось. К концу 2012 года после победы на чемпионате мира я подписал контракт с "Астаной".

- С какими трудностями Вам пришлось столкнуться при становлении спортивной карьеры на начальном этапе?

- Я довольно хорошо помню свою начало, это был спортивный интернат. У нас, мягко говоря, была очень старая база. Там было всегда очень темно, ни одного окна. И мы бегали в шесть утра при 40-градусном морозе по снегу, крутили станки.  Было очень непросто. Но на базе висели плакаты Александра Винокурова, Андрея Кашечкина, Максима Иглинского, Сергея Яковлева, и они меня мотивировали.

Но трудностей хватало, конечно. Упал - сломал руку. Упал - сломал ногу. Первые два-три года у меня даже бывали мысли: "Зачем мне это нужно? Я ломаю руки-ноги!". Но меня очень поддержала в то время моя сестра, которая поддерживала, говорила, чтобы я продолжал. И, конечно, интернатовская жизнь тоже стала своеобразной "армией". Была та же самая дедовщина, младший - старший. Пять лет в интернате я прожил и немного тоже давление было. Но, слава Богу, что я все это прошел - интернат, начальные базы, тренировки в Узбекистане, переезды, падения, переломы. Это, можно сказать, закалило меня морально. А когда попал в сборную Казахстана, там уже были тренеры, которые меня подводили к той или иной цели.

- Велоспорт - очень тяжелый вид спорта. Наверняка ведь даже сейчас в профессионалах каждый день приходится преодолевать различные трудности?

- Ну, сейчас ты уже профессионал и знаешь, что тебе нужно проехать три-четыре часа, например, несмотря на плохую погоду. Для обычных людей это дико. Но ты знаешь, что тебе это нужно. Мы, действующие спортсмены, уже к этому относимся нормально. Если у человека есть характер, я считаю, он проявит его и на дороге.

Например, у меня было тяжелое падение в прошлом году перед Олимпиадой, после которого ожидалось длительное восстановление, но я понял, что еще только август и впереди три-четыре месяца до конца сезона, а я не так много сделал. И я восстановился за две недели. Даже еще не опробовав свои силы на равнине, я взял велосипед и поехал в горы готовиться на следующие соревнования. И так, через гонки, я набрал форму и выиграл "Тур Хайнаня" и свой очередной "Тур Алматы", хотя он мне тоже нелегко дался - была плохая погода. И уже тогда, в конце сезона, я себе сказал, что да, вот сейчас можно быть удовлетворенным, добился результата и можно отдыхать.

Так же и в этом году - я готовился к "Тур де Франс", проделал нереально большую работу, провел несколько сборов на высоте, проводил на тренировках на велосипеде по семь-восемь часов. И после таких усилий в один день на "Тур де Франс" я просто упал. И для себя не добился на этой гонке никаких результатов.  Да, я доехал "Тур де Франс". Но последние две недели мне очень тяжело дались, приходилось терпеть. Мог бы, конечно, сойти с гонки, но я не рассматривал этот вариант. 

И потом я сразу обговорил с генеральным менеджером "Астаны" Александром Винокуровым и тренерами команды, что я хочу подготовиться к чемпионату мира. Но раз на "Тур де Франс" я ничего не сделал, хочу принять участие в "Вуэльте". Были, конечно, сомнения, но в меня поверили, дали "добро". Я съездил домой, отдохнул пять дней и снова поехал на сбор. И в итоге на "Вуэльте" я выиграл этап, на чемпионате мира неплохо выглядел. В очередной раз, когда сезон закончился, я морально удовлетворен.  Все-таки проявляется сила характера, когда после таких падений нужно снова садиться на велосипед. Да, многие сдаются, сходят с гонок после таких происшествий. Но для меня очень важно доехать, не выглядеть каким-то стажером. Чтобы добиться результата, нужно пройти и через падения, неудачи. И вот так закаляется характер.

- Какое из падений было самым тяжелым, самым обидным?

-  Это падение перед Олимпиадой. С начала года мне говорили: "Ты едешь "Тур де Франс"! Главная цель в сезоне - это Олимпиада!". И я проехал "Тур де Франс", был в хорошей форме, приехал домой - ежедневные тренировки, диета. Ты готовишься, вот, Олимпиада через четыре дня, завтра у тебя самолет, сегодня последняя тренировка основная... и тут падение! Когда я упал, вижу, что нога на глазах набухает... Это самое обидное... Но, я думаю, каждый спортсмен это поймет. Олимпиада - самый главный старт, не каждый год, как чемпионат мира, проводится, а раз в четыре года. Конечно, было очень обидно! Готовился в первый раз поехать на Олимпиаду...

Ну и "Тур де Франс" в этом году - было ужасно. Я ехал в отрыве, была хорошая форма, очень хорошие кондиции... И одно падение, и на перекос сразу все идет. Самочувствие, восстановление, каждый день не досыпаешь или вообще не спишь... И это с каждым днем накапливается. Гранд-тур есть гранд-тур, нет времени на отдых,  нет двух-трех дней, чтобы зажили твои раны. Там каждый день нужно переваривать колоссальную нагрузку. А если у тебя было падение,  уже восстановление не то. А я хотел на "Тур де Франс" минимум за победу на этапе побороться. И из-за падения все пошло насмарку. Но потом я провел время в Казахстане с семьей и все, снова поехал на высоту, тренировался. Я знал, что впереди чемпионат мира, впереди "Вуэльта". Я знал, что это нужно, в первую очередь, мне. 

- Вы родились в селе, выросли в Северо-Казахстанской области, где едва ли культивируется велоспорт, в том числе и из-за природного ландшафта. Спортивный интернат, в котором Вы учились, находился в Петропавловске, где нет гор, а ведь именно мастерство езды в горах позволяет стать гонщиком с мировым именем. Но сегодня Вас называют "вторым Винокуровым", Вы считаетесь опасным соперником на самых популярных гонках. И какой бы Вы дали совет мальчишкам, которых сегодня мотивируют Ваши результаты, как когда-то Вас мотивировали достижения Ваших земляков?

- Я был дал совет всегда прислушиваться к советам старших, к опытным людям, которые уже проделали некий путь. Обязательно нужно иметь перед собой цель. Я, например, каждый год ставлю перед собой новые задачи, ставлю цель подняться на ступень выше. Посоветую идти вперед, не останавливаясь, поднимаясь после падений, не сдаваться. И тогда все получится. Нет ничего невозможного.

- Велокоманда "Астана", будучи в Казахстане, всегда находит время, чтобы встретиться с юными спортсменами, с воспитанниками детских домов.  Вы видели реакцию детей, их эмоции - что можете сказать об эффекте таких встреч? Какую пользу они приносят?

- У детей, конечно, это много положительных эмоций. Даже если не говорить о казахстанцах, а о таких гонщиках, как Фабио Ару, Якоб Фульсанг, которых они могут увидеть только по телевизору или интернету. По себе помню, когда у нас были встречи с Винокуровым или Кашечкиным, это придавало очень большую мотивацию, когда они давали слова напутствия, после этого мы занимались с большим удовольствием. Не важно, кто встречается с детьми - велогонщики, баскетболисты, футболисты. Всегда очень большой эффект от этих встреч. Тем более для воспитанников детских домов это очень большая поддержка моральная, что все-таки о них не забывают.

Я лично уже второй год, приезжая на родину, посещаю детские дома в Петропавловске. В прошлом году я был в Доме малютки, оказал материальную помощь и в этом году навещал уже детей постарше. Я просто считаю, что это нужно делать. Если у человека есть какая-то возможность, нужно делать какой-то вклад. У нас с супругой такое отношение - по возможности стараемся помогать. Я бываю редко у себя на родине, но стараюсь оказывать какую-то материальную поддержку детскому дому.

В этом году на "Тур Алматы" Фонд "Samruk-Kazyna Trust" привозил к нам детей из столичного детского дома. Представьте, сколько у них эмоций - прилететь на самолете из столицы в Алматы! Они посмотрели гонку изнутри, познакомились со спортсменами. Это очень интересно, зрелищно, увидеть это все не по телевизору, а вживую! Это такая поддержка! Ребята провели с нами ужин, мы с ними поговорили - все ребята такие смышленые, не стесняются, задают вопросы на разные темы.

На старте  этапов "Тура Алматы" тоже было много детей. Подходили, фотографировались, брали автографы. Для них это тоже мотивация. Завтра они придут на велобазу или в другой вид спорта, будут заниматься с большим удовольствием, прилагать усилия в несколько раз больше. 

- Как, по-Вашему, спортсмены "Астаны" - самого масштабного и известного казахстанского бренда Казахстана - могут повлиять на развитие спортивной культуры среди детей и молодежи?

- Действующие спортсмены влияют на развитие спортивной культуры своими результатами. Мы должны прогрессировать с каждым годом, с каждым сезоном, показывать лучшее, добиваться высот. Тогда и клуб "Астана", самый масштабный казахстанский спортивный бренд, будет развиваться, будет пополняться новыми именами. Ведь выигрывая гонки, мы прославляем "Астану", имя столицы, страну. А дети, юные спортсмены, молодежь, смотрят и стремятся к тому же.

Кто лучшие спортсмен и спортсменка Казахстана в 2017 году?

Фото Vesti.kz© (1), BettiniPhoto© (2,3,4,5,7,8), велокоманды "Астана" (6).

  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
TROLLJEGEREN Сегодня 13:36
Статус: Профи
Рейтинг: 450
Молодцы! То же самое можно сказать и про фк Астана
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