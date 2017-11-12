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Интер Мовистар Дева 01:00
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Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Дархан Калетаев подвел итоги казахстанского велоспорта за 2017 год

Глава КФВС отметил достижение Луценко и развитие велотрека.

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1 Комментариев
Дархан Калетаев. Фото пресс-службы КФВС
Дархан Калетаев. Фото пресс-службы КФВС

Нынешний сезон для казахстанского велоспорта был "окрашен" полным набором палитры эмоций и знаковых событий. Были, как говорится, и взлеты, и падения. Причем это касается не только профессиональной велокоманды "Астана", но и представителей других дисциплин данного вида спорта.

Основное внимание в нынешнем году было приковано к гонщикам "Астаны". Команда участвовала во всех Гранд-турах, а ее лидеры неизменно находились в числе претендентов на высокие места. Такой своеобразный тренд (сложившийся десятилетие назад) подчеркивает развитие профессионального велоспорта в Казахстане, с которым считаются.

Безусловно, не все основные цели на главные ежегодные гонки достигаются. Но и провалом выступления столичной команды не назовешь.

Итоги сезона для пресс-службы КФВС подвел президент Казахстанской федерации велоспорта Дархан Калетаев.

"Согласен, что не все гладко получилось в этом году. Буквально в начале сезона на команду повлияли внешние события, которые всем известны. Однако постепенно команда выравнялась. Особенно к "Тур де Франс".

Впервые мы были представлены в составе четырьмя казахстанскими гонщиками, а самым ярким выступлением "Астаны" на "Большой петле" стала победа Фабио Ару на пятом этапе. Уже на "Вуэльте" блестящего результата добился Алексей Луценко, выиграв пятый этап супермногодневки. Я считаю, что это значимое событие для казахстанского спорта, ведь Луценко стал одним из немногих отечественных гонщиков, которым удавалось выиграть на этапе Гранд-тура",- сообщил Калетаев.

Стоит отметить, что положительная динамика - заслуга не только именитых легионеров. Национальная сборная в этом году проявила конкурентоспособность на мировом уровне. Плюс ко всему, в Казахстане действуют еще четыре команды континентального уровня (в том числе и женская).


Алексей Луценко

"Молодым гонщикам сейчас есть куда стремиться, есть возможность развиваться в профессиональном плане. Яркий тому пример Евгений Гидич. В этом году он перешел из Vino Astana Motors в "Астану". В наших интересах находить и развивать талантливых молодых гонщиков внутри страны. Именно этот вектор сейчас у нас в приоритете.

Относительно национальной сборной могу сказать, что Казахстан был и остается лидером азиатского континента, а прошедший в сентябре чемпионат мира показал, что мы также входим в десятку сильнейших стран мира. Алексей Луценко занял девятое место в групповой гонке, Игорь Чжан занял пятое место в индивидуальной гонке среди юниоров. Отмечу, что в этом году впервые казахстанские юниоры заняли второе место по сумме всех этапов Кубка наций. И это тот фундамент, на котором строится дальнейшее развитие нашего велоспорта",- рассказал Калетаев.


Сборная Казахстана по велотреку

Отдельной главой в велоспорте представлен велотрек. Сейчас у "трековиков" самый разгар соревновательного календаря - грядущее мировое первенство, которому предшествуют этапы Кубка мира.

"В конце февраля 2018 года в Нидерландах пройдет чемпионат мира, спортсменам национальной сборной предстоит выступление на пяти этапах Кубка мира, два из которых уже позади. На этапах в Польше и Великобритании невероятного успеха добился Никита Панасенко. Он выиграл в гонке по очкам и в гонке скретч, причем его соперниками были сильнейшие гонщики планеты, действующие чемпионы мира и чемпионы прошлых лет. Это по-настоящему большой успех.


Никита Панасенко

Мы понимаем, что велоспорт на треке - очень перспективный вид спорта, он отличается большим многообразием дисциплин. В программу Олимпийских игр входит более десяти видов гонок. Стоит задача завоевать как можно больше лицензий на Олимпийские игры в Токио.

Еще один серьезный шаг, предпринятый федерацией, - это возрождение спринтерских дисциплин. В данной категории в национальной сборной по велоспорту на треке появился новый тренер в лице Валентина Савицкого. Первые серьезные результаты они показали на Азиатских играх в Ашхабаде, откуда вернулись с золотыми медалями в индивидуальном спринте и кейрине. Это хорошие достижения. Мы теперь можем рассчитывать на баланс во всей команде: ожидаем результатов и от "темповиков", и от спринтеров",- прокомментировал Калетаев.



Планируется строительство велотрека и в Южном регионе, что, несомненно, даст толчок развитию этой дисциплины.

"В этом году в южной столице уже в юбилейный пятый раз прошла профессиональная шоссейная велогонка "Тур Алматы". Впервые она обрела статус многодневной и прошла успешно. Стоит выразить большую благодарность акимату города за то, что такая гонка есть и она прогрессирует с каждым годом. Кроме того, акимат города Алматы второй год подряд оказывает большую поддержку в проведении национального чемпионата по велоспорту на шоссе. Возможно, Алматы станет традиционным местом проведения национального чемпионата.

Значительно возросло количество обучающихся в школах и отделениях по велоспорту в регионах, особенно в Алматы и Астане. Одна из приоритетных задач федерации - дать толчок в развитии велоспорта в западных областях. В этом году в Западно-Казахстанской области открыт велопарк, впервые проведен чемпионат Республики Казахстан среди юношей. Приятно, что местные власти в регионах готовы и стремятся к сотрудничеству и проведению соревнований.

За последние годы нам удалось заложить прочный фундамент, вокруг которого постепенно выстраивается все необходимое. Конечно, не обходится и без проблем, как и в любом другом виде спорта. Главное - подходить к их решению систематично",- подытожил Калетаев.

Фото с сайта cycling.kz

  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Атеист Казак улы 17 ноября 20:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Все комментарии удаляет дархан калитаев))
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