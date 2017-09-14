"Тур Алматы" - это больше, чем гонка. Это - вдохновение! - технический консультант UCI

Специалист рассказал, с каким трудностями сталкиваются организаторы юбилейного "Тура".
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Фото с сайта canadiancyclist.com
Одно из самых ярких спортивных событий этой осени - "Тур Алматы" - пройдет с 30 сентября по 1 октября. В этом году согласно регламенту Международного союза велосипедистов (UCI) гонка обрела статус многодневной. В своем интервью для сайта Tourofalmaty.kz технический консультант UCI Пьер Хатсебаут рассказал об особенностях юбилейного издания "Тура Алматы" и его роли в развитии казахстанского велоспорта.
- Большой велоспорт в Казахстане - явление еще не слишком привычное. Наши читатели следят за успехами велокоманды "Астана" на больших Гранд-турах, но еще не совсем понимают, что гонки серьезного уровня пришли и в нашу страну. Расскажите, пожалуйста, что такое "Тур Алматы" и в чем сейчас принципиальная разница в уровне юбилейной, пятой гонки по сравнению с четырьмя предыдущими сезонами?
- Являясь командой мирового тура, Astana Pro Team приковала внимание всего мира к Казахстану и его столице Астане. До существования этой команды, демонстрирующей исключительные результаты, не так много людей знало об Астане и Казахстане. Голубой и солнечно-желтый цвета казахстанского флага - на всех спортивных телеканалах, благодаря чему ваша столица на слуху во всем мире. Однако велоспорт должен развиваться непосредственно и в самой стране, поэтому "Тур Алматы" имеет большое значение для развития велоспорта в Казахстане.
Я отмечу несколько значительных пунктов касательно принципиальных отличий предстоящей версии велогонки от предыдущих четырех. Первое - это, конечно, новый статус многодневной гонки. Это новый уровень "Тура Алматы" и исторический момент проекта. Во-вторых, горный этап и финиш на "Медеу" - такого в Казахстане еще не было, и я считаю этот факт очень знаменательным. Также важно отметить изменения в списке участников - здесь не только увеличилось количество команд, но и расширилась география участвующих - команды из 17 стран мира выступят на юбилейном "Туре Алматы". Мы были рады увидеть среди участников "Тура Алматы" гонщиков из Astana Pro Team - традиционных участников проекта. Для фанатов это отличная возможность вживую увидеть своих героев, а для молодых казахстанских гонщиков - прикоснуться к мечте и стать частью всего этого.
Нужно понимать, что "Тур Алматы" играет важную роль в развитии велоспорта. Это больше, чем просто гонка. Это - вдохновение.
- За проведением "Тура Алматы" кроется большая организационная работа. Как консультант Международного союза велосипедистов, расскажите, каким критериям должна была соответствовать алматинская гонка, чтобы получить тот статус, что имеет сейчас.
- После того как Казахстанская федерация велосипедного спорта подала заявку в UCI с просьбой повысить статус гонки, наш директор по велоспорту на шоссе поручил мне оценить программу этих двух дней. Во время визита я пришел к положительным заключениям. Важно отметить, что при организации велогонок такого уровня, как "Тур Алматы", необходимо взаимодействие нескольких органов - Федерации велоспорта, администрации города, организационного штаба и других инстанций. Здесь нужно учесть не только соревновательную часть проекта, но и функциональные моменты - обеспечить безопасность для гонщиков и зрителей, настроить механизм передвижения городских автовладельцев, проложить подходящий маршрут и соответствующие дороги. Кроме этого, есть и сложные технические моменты - хронометраж, фотофиниш, трансляция, сигналы, вертолеты и машины. Все это - непростая и кропотливая работа организаторов. Честно говоря, я впечатлен уровнем ответственности Казахстанской федерации велосипедного спорта и других организаторов гонки, идеально проработавших все детали. Благодаря такой преданности своему делу им удалось повысить статус "Тура Алматы".
- Аппетит приходит во время еды. "Тур Алматы" впервые поднимется в алматинские горы. А есть ли перспективы расширения "Тура" в ближайшие годы? Можно ли сделать гонку многодневной?
- Я предпочту ответить этот вопрос в субботу, 1 октября. В конце второго этапа. Горный финиш определенно должен быть очень интересным.
- Неоднократно озвучивалось, что "Тур Алматы" собирает максимально возможные команды мирового тура, те команды, которые не задействованы в крупных европейских состязаниях. Есть ли у Вас рекомендации по переносу дат "Тура Алматы" в европейские "окна", чтобы состав участников в Алматы был представительнее? Или конец сентября - начало октября - оптимальное время?
- Календарь UCI плотно заполнен множеством соревнований, проводящихся в Европе в это время. Команд мирового тура всего 18, и в первую очередь им положено принимать участие в событиях мирового тура, а потом в гонках других статусов, поэтому их выбор зависит от расписания. Традиционное участие "Астаны" открывает возможность привлечь больше команд мирового тура в следующем году, ведь менеджеры команд общаются между собой и делятся рекомендациями принимать приглашение или нет. После завершения данного мероприятия мы совместно сможем решить, стоит ли переносить дату.
- Хочется немного поговорить о безопасности гонки. Как для участников, так и для зрителей. И вообще, расскажите, пожалуйста, как можно болеть за своих велогонщиков во время крупных гонок? Выбегать на трассу, подгонять, поддерживать - на "Джиро", "Тур де Франс" или "Вуэльте" можно увидеть, как зрители иногда едва ли не на руках поднимают своих кумиров на гору. Что будет разрешено и запрещено в этот раз на горном подъеме в Алматы?
- Подталкивать гонщиков во время горного подъема строго запрещено. Полицейские и судьи будут следить за тем, чтобы болельщики не мешали во время гонки. Разрешена поддержка спортсменов ободряющими выкриками, баннерами, но прикасаться к гонщикам нельзя. Мы, конечно, хотим видеть восторг болельщиков, но не связанный с травмами гонщиков. Поддержки и уважения - вот чего мы ждем.
- Вопрос допинг-контроля в велоспорте всегда стоит остро. Можете рассказать, как эта процедура будет проходить на "Туре Алматы". Будут ли в этом году какие-то изменения по сравнению с предыдущими сезонами?
- Проверку будут проходить победители этапа и лидеры других классификаций, а также другие спортсмены в случайном порядке. Сотрудник допинг-контроля имеет право проверить и большее количество спортсменов, если в этом будет необходимость. И, кстати, допинг - это не только про велоспорт!
Напомним, профессиональная велогонка "Тур Алматы" проходит с 2013 года. В этом году юбилейный, пятый тур впервые пройдет в два дня - 30 сентября и 1 октября. 29 сентября на площади перед Дворцом Республики пройдет презентация команд-участниц.
Для поклонников велогонки предусмотрены любительские заезды, конкурсы и розыгрыши со спортсменами - это все состоится 28 сентября.
- Большой велоспорт в Казахстане - явление еще не слишком привычное. Наши читатели следят за успехами велокоманды "Астана" на больших Гранд-турах, но еще не совсем понимают, что гонки серьезного уровня пришли и в нашу страну. Расскажите, пожалуйста, что такое "Тур Алматы" и в чем сейчас принципиальная разница в уровне юбилейной, пятой гонки по сравнению с четырьмя предыдущими сезонами?
- Являясь командой мирового тура, Astana Pro Team приковала внимание всего мира к Казахстану и его столице Астане. До существования этой команды, демонстрирующей исключительные результаты, не так много людей знало об Астане и Казахстане. Голубой и солнечно-желтый цвета казахстанского флага - на всех спортивных телеканалах, благодаря чему ваша столица на слуху во всем мире. Однако велоспорт должен развиваться непосредственно и в самой стране, поэтому "Тур Алматы" имеет большое значение для развития велоспорта в Казахстане.
Я отмечу несколько значительных пунктов касательно принципиальных отличий предстоящей версии велогонки от предыдущих четырех. Первое - это, конечно, новый статус многодневной гонки. Это новый уровень "Тура Алматы" и исторический момент проекта. Во-вторых, горный этап и финиш на "Медеу" - такого в Казахстане еще не было, и я считаю этот факт очень знаменательным. Также важно отметить изменения в списке участников - здесь не только увеличилось количество команд, но и расширилась география участвующих - команды из 17 стран мира выступят на юбилейном "Туре Алматы". Мы были рады увидеть среди участников "Тура Алматы" гонщиков из Astana Pro Team - традиционных участников проекта. Для фанатов это отличная возможность вживую увидеть своих героев, а для молодых казахстанских гонщиков - прикоснуться к мечте и стать частью всего этого.
Нужно понимать, что "Тур Алматы" играет важную роль в развитии велоспорта. Это больше, чем просто гонка. Это - вдохновение.
- За проведением "Тура Алматы" кроется большая организационная работа. Как консультант Международного союза велосипедистов, расскажите, каким критериям должна была соответствовать алматинская гонка, чтобы получить тот статус, что имеет сейчас.
- После того как Казахстанская федерация велосипедного спорта подала заявку в UCI с просьбой повысить статус гонки, наш директор по велоспорту на шоссе поручил мне оценить программу этих двух дней. Во время визита я пришел к положительным заключениям. Важно отметить, что при организации велогонок такого уровня, как "Тур Алматы", необходимо взаимодействие нескольких органов - Федерации велоспорта, администрации города, организационного штаба и других инстанций. Здесь нужно учесть не только соревновательную часть проекта, но и функциональные моменты - обеспечить безопасность для гонщиков и зрителей, настроить механизм передвижения городских автовладельцев, проложить подходящий маршрут и соответствующие дороги. Кроме этого, есть и сложные технические моменты - хронометраж, фотофиниш, трансляция, сигналы, вертолеты и машины. Все это - непростая и кропотливая работа организаторов. Честно говоря, я впечатлен уровнем ответственности Казахстанской федерации велосипедного спорта и других организаторов гонки, идеально проработавших все детали. Благодаря такой преданности своему делу им удалось повысить статус "Тура Алматы".
- Аппетит приходит во время еды. "Тур Алматы" впервые поднимется в алматинские горы. А есть ли перспективы расширения "Тура" в ближайшие годы? Можно ли сделать гонку многодневной?
- Я предпочту ответить этот вопрос в субботу, 1 октября. В конце второго этапа. Горный финиш определенно должен быть очень интересным.
- Неоднократно озвучивалось, что "Тур Алматы" собирает максимально возможные команды мирового тура, те команды, которые не задействованы в крупных европейских состязаниях. Есть ли у Вас рекомендации по переносу дат "Тура Алматы" в европейские "окна", чтобы состав участников в Алматы был представительнее? Или конец сентября - начало октября - оптимальное время?
- Календарь UCI плотно заполнен множеством соревнований, проводящихся в Европе в это время. Команд мирового тура всего 18, и в первую очередь им положено принимать участие в событиях мирового тура, а потом в гонках других статусов, поэтому их выбор зависит от расписания. Традиционное участие "Астаны" открывает возможность привлечь больше команд мирового тура в следующем году, ведь менеджеры команд общаются между собой и делятся рекомендациями принимать приглашение или нет. После завершения данного мероприятия мы совместно сможем решить, стоит ли переносить дату.
- Хочется немного поговорить о безопасности гонки. Как для участников, так и для зрителей. И вообще, расскажите, пожалуйста, как можно болеть за своих велогонщиков во время крупных гонок? Выбегать на трассу, подгонять, поддерживать - на "Джиро", "Тур де Франс" или "Вуэльте" можно увидеть, как зрители иногда едва ли не на руках поднимают своих кумиров на гору. Что будет разрешено и запрещено в этот раз на горном подъеме в Алматы?
- Подталкивать гонщиков во время горного подъема строго запрещено. Полицейские и судьи будут следить за тем, чтобы болельщики не мешали во время гонки. Разрешена поддержка спортсменов ободряющими выкриками, баннерами, но прикасаться к гонщикам нельзя. Мы, конечно, хотим видеть восторг болельщиков, но не связанный с травмами гонщиков. Поддержки и уважения - вот чего мы ждем.
- Вопрос допинг-контроля в велоспорте всегда стоит остро. Можете рассказать, как эта процедура будет проходить на "Туре Алматы". Будут ли в этом году какие-то изменения по сравнению с предыдущими сезонами?
- Проверку будут проходить победители этапа и лидеры других классификаций, а также другие спортсмены в случайном порядке. Сотрудник допинг-контроля имеет право проверить и большее количество спортсменов, если в этом будет необходимость. И, кстати, допинг - это не только про велоспорт!
Напомним, профессиональная велогонка "Тур Алматы" проходит с 2013 года. В этом году юбилейный, пятый тур впервые пройдет в два дня - 30 сентября и 1 октября. 29 сентября на площади перед Дворцом Республики пройдет презентация команд-участниц.
Для поклонников велогонки предусмотрены любительские заезды, конкурсы и розыгрыши со спортсменами - это все состоится 28 сентября.