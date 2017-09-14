"Тур Алматы" - это больше, чем гонка. Это - вдохновение! - технический консультант UCI

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Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 0:1
Лас-Пальмас Атлетик 1:0
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Эспаньол Сельта 2:1
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Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Дженоа Лацио 2:3
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Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
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Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Шахтер Окжетпес 2:1
Кайсар Астана 1:4
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Зимбру Динамо-Авто 1:0
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Бухоро Динамо См 0:0
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Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 7:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Нара Путинцева 2:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Султанов Мауленов 2:0
Ибрашева Баходырова 0:2
Юлдашева Куламбаева 0:2
Голопутова Айзатулина 1:2
Аяп Исмаилов 2:0
Детковская Меренкова 1:0 ТП
Черкасова Ким 0:2
Цивадзе, Цой Нарбеков, Жукаев 2:1
Бетов, Павлюченков Пак, Ташбулатов 2:0
Колиснык, Щерба Ломакин, Мауленов 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 1:2
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 20:35
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Эспаньол Сельта 2:1
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Витязь 2:3
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 1:2
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 18:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
Анжи Рубин 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Арсенал Вест Бромвич 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Бетис Леванте 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 15:00
Каспий Экибастуз 16:30
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 17:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
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Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Пирин Верея 23:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Маккаби Х 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Фастав Злин Славия П 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Витязь 2:3
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Арлан Номад
Астана Кулагер
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 18:30
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 16:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Моно Вампир Астана 14:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
СК Индия Алматы 15:00
Иле Ларестан 17:00
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Головкин - Альварес II. На какой арене должен состояться реванш?

"Тур Алматы" - это больше, чем гонка. Это - вдохновение! - технический консультант UCI

Специалист рассказал, с каким трудностями сталкиваются организаторы юбилейного "Тура".

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Фото с сайта canadiancyclist.com
Фото с сайта canadiancyclist.com
Одно из самых ярких спортивных событий этой осени - "Тур Алматы" - пройдет с 30 сентября по 1 октября. В этом году согласно регламенту Международного союза велосипедистов (UCI) гонка обрела статус многодневной. В своем интервью для сайта Tourofalmaty.kz технический консультант UCI Пьер Хатсебаут рассказал об особенностях юбилейного издания "Тура Алматы" и его роли в развитии казахстанского велоспорта.

- Большой велоспорт в Казахстане - явление еще не слишком привычное. Наши читатели следят за успехами велокоманды "Астана" на больших Гранд-турах, но еще не совсем понимают, что гонки серьезного уровня пришли и в нашу страну. Расскажите, пожалуйста, что такое "Тур Алматы" и в чем сейчас принципиальная разница в уровне юбилейной, пятой гонки по сравнению с четырьмя предыдущими сезонами?

- Являясь командой мирового тура, Astana Pro Team приковала внимание всего мира к Казахстану и его столице Астане. До существования этой команды, демонстрирующей исключительные результаты, не так много людей знало об Астане и Казахстане. Голубой и солнечно-желтый цвета казахстанского флага - на всех спортивных телеканалах, благодаря чему ваша столица на слуху во всем мире. Однако велоспорт должен развиваться непосредственно и в самой стране, поэтому "Тур Алматы" имеет большое значение для развития велоспорта в Казахстане.

​Я отмечу несколько значительных пунктов касательно принципиальных отличий предстоящей версии велогонки от предыдущих четырех. Первое - это, конечно, новый статус многодневной гонки. Это новый уровень "Тура Алматы" и исторический момент проекта. Во-вторых, горный этап и финиш на "Медеу" - такого в Казахстане еще не было, и я считаю этот факт очень знаменательным. Также важно отметить изменения в списке участников - здесь не только увеличилось количество команд, но и расширилась география участвующих - команды из 17 стран мира выступят на юбилейном "Туре Алматы". Мы были рады увидеть среди участников "Тура Алматы" гонщиков из Astana Pro Team - традиционных участников проекта. Для фанатов это отличная возможность вживую увидеть своих героев, а для молодых казахстанских гонщиков - прикоснуться к мечте и стать частью всего этого.

Нужно понимать, что "Тур Алматы" играет важную роль в развитии велоспорта. Это больше, чем просто гонка. Это - вдохновение.

- За проведением "Тура Алматы" кроется большая организационная работа. Как консультант Международного союза велосипедистов, расскажите, каким критериям должна была соответствовать алматинская гонка, чтобы получить тот статус, что имеет сейчас.

- После того как Казахстанская федерация велосипедного спорта подала заявку в UCI с просьбой повысить статус гонки, наш директор по велоспорту на шоссе поручил мне оценить программу этих двух дней. Во время визита я пришел к положительным заключениям. Важно отметить, что при организации велогонок такого уровня, как "Тур Алматы", необходимо взаимодействие нескольких органов - Федерации велоспорта, администрации города, организационного штаба и других инстанций. Здесь нужно учесть не только соревновательную часть проекта, но и функциональные моменты - обеспечить безопасность для гонщиков и зрителей, настроить механизм передвижения городских автовладельцев, проложить подходящий маршрут и соответствующие дороги. Кроме этого, есть и сложные технические моменты - хронометраж, фотофиниш, трансляция, сигналы, вертолеты и машины. Все это - непростая и кропотливая работа организаторов. Честно говоря, я впечатлен уровнем ответственности Казахстанской федерации велосипедного спорта и других организаторов гонки, идеально проработавших все детали. Благодаря такой преданности своему делу им удалось повысить статус "Тура Алматы".

- Аппетит приходит во время еды. "Тур Алматы" впервые поднимется в алматинские горы. А есть ли перспективы расширения "Тура" в ближайшие годы? Можно ли сделать гонку многодневной?

- Я предпочту ответить этот вопрос в субботу, 1 октября. В конце второго этапа. Горный финиш определенно должен быть очень интересным.

- Неоднократно озвучивалось, что "Тур Алматы" собирает максимально возможные команды мирового тура, те команды, которые не задействованы в крупных европейских состязаниях. Есть ли у Вас рекомендации по переносу дат "Тура Алматы" в европейские "окна", чтобы состав участников в Алматы был представительнее? Или конец сентября - начало октября - оптимальное время?

- Календарь UCI плотно заполнен множеством соревнований, проводящихся в Европе в это время. Команд мирового тура всего 18, и в первую очередь им положено принимать участие в событиях мирового тура, а потом в гонках других статусов, поэтому их выбор зависит от расписания. Традиционное участие "Астаны" открывает возможность привлечь больше команд мирового тура в следующем году, ведь менеджеры команд общаются между собой и делятся рекомендациями принимать приглашение или нет. После завершения данного мероприятия мы совместно сможем решить, стоит ли переносить дату.

- Хочется немного поговорить о безопасности гонки. Как для участников, так и для зрителей. И вообще, расскажите, пожалуйста, как можно болеть за своих велогонщиков во время крупных гонок? Выбегать на трассу, подгонять, поддерживать - на "Джиро", "Тур де Франс" или "Вуэльте" можно увидеть, как зрители иногда едва ли не на руках поднимают своих кумиров на гору. Что будет разрешено и запрещено в этот раз на горном подъеме в Алматы?

- Подталкивать гонщиков во время горного подъема строго запрещено. Полицейские и судьи будут следить за тем, чтобы болельщики не мешали во время гонки. Разрешена поддержка спортсменов ободряющими выкриками, баннерами, но прикасаться к гонщикам нельзя. Мы, конечно, хотим видеть восторг болельщиков, но не связанный с травмами гонщиков. Поддержки и уважения - вот чего мы ждем.

- Вопрос допинг-контроля в велоспорте всегда стоит остро. Можете рассказать, как эта процедура будет проходить на "Туре Алматы". Будут ли в этом году какие-то изменения по сравнению с предыдущими сезонами?

- Проверку будут проходить победители этапа и лидеры других классификаций, а также другие спортсмены в случайном порядке. Сотрудник допинг-контроля имеет право проверить и большее количество спортсменов, если в этом будет необходимость. И, кстати, допинг - это не только про велоспорт!

Напомним, профессиональная велогонка "Тур Алматы" проходит с 2013 года. В этом году юбилейный, пятый тур впервые пройдет в два дня - 30 сентября и 1 октября. 29 сентября на площади перед Дворцом Республики пройдет презентация команд-участниц.

Для поклонников велогонки предусмотрены любительские заезды, конкурсы и розыгрыши со спортсменами - это все состоится 28 сентября.
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