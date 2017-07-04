Капитан "Астаны" Ару остался на третьем месте в общем зачете после шестого этапа "Тур де Франс"

Он отстает от лидера на 14 секунд.
Сегодня 22:32
На веломногодневке "Тур де Франс" прошел шестой этап протяженностью 216 километров, передает корреспондент Vesti.kz.
Быстрее всех это расстояние от Везуля до Труа проехал немец Марсель Киттель из Quick-Step Floors. Вторым стал француз Арно Демар, представляющий FDJ. Третье место занял еще один представитель Германии - Андрэ Грайпель из Lotto Soudal.
Из гонщиков "Астаны" лучший результат показал Алексей Луценко, ставший 21-м. На 26-м месте финишировал датчанин Якоб Фульсанг, на 39-м - итальянский капитан Фабио Ару, на 101-м - Андрей Зейц, на 109-м - датчанин Михаэль Вальгрен, на 155-м - Дарио Катальдо, на 171-м - украинец Андрей Гривко, на 175-м - Дмитрий Груздев, а на 181-м - Бахтияр Кожатаев.
В общем зачете первое и второе места занимают два британских гонщика из Sky - Крис Фрум и Герейнт Томас, а на третьей строчке по-прежнему идет Ару. Отставание Томаса от лидера составляет 12 секунд, а Ару уступает 14.
На 15-м месте общего зачета идет Фульсанг, на 46-м - Луценко, на 99 - Зейц, на 106-м и 107-м - Катальдо и Вальгрен, на 128-м - Гривко, на 147-м - Груздев. а на 179-м - Кожатаев. Всего в гонке участвуют 193 спортсмена.
Быстрее всех это расстояние от Везуля до Труа проехал немец Марсель Киттель из Quick-Step Floors. Вторым стал француз Арно Демар, представляющий FDJ. Третье место занял еще один представитель Германии - Андрэ Грайпель из Lotto Soudal.
Из гонщиков "Астаны" лучший результат показал Алексей Луценко, ставший 21-м. На 26-м месте финишировал датчанин Якоб Фульсанг, на 39-м - итальянский капитан Фабио Ару, на 101-м - Андрей Зейц, на 109-м - датчанин Михаэль Вальгрен, на 155-м - Дарио Катальдо, на 171-м - украинец Андрей Гривко, на 175-м - Дмитрий Груздев, а на 181-м - Бахтияр Кожатаев.
В общем зачете первое и второе места занимают два британских гонщика из Sky - Крис Фрум и Герейнт Томас, а на третьей строчке по-прежнему идет Ару. Отставание Томаса от лидера составляет 12 секунд, а Ару уступает 14.
На 15-м месте общего зачета идет Фульсанг, на 46-м - Луценко, на 99 - Зейц, на 106-м и 107-м - Катальдо и Вальгрен, на 128-м - Гривко, на 147-м - Груздев. а на 179-м - Кожатаев. Всего в гонке участвуют 193 спортсмена.