Я выложился на сто процентов и у меня все получилось - Ару о победе на этапе "Тур де Франс"

Также Ару стал новым лидером в горной классификации, надев гороховую майку.
Сегодня 09:48
Ссылки по теме:
- Капитан "Астаны" Фабио Ару выиграл пятый этап "Тур де Франс"
- Кавендиш снялся с "Тур де Франс" после падения по вине Сагана
- Будем бороться за подиум на "Тур де Франс". Надеюсь, там удача будет с нами - Винокуров
Фото: ©Bettiniphoto
Чемпион Италии, гонщик команды "Астана" Фабио Ару одержал великолепную победу на пятом этапе супермногодневки "Тур де Франс". Ару финишировал в гордом одиночестве на вершине известного подъема Ла-Планш-де-Бель-Фий после 160,5 километра дистанции, а позднее прокомментировал свое триумфальное выступление.
- Еще перед стартом я наметил себе момент для атаки примерно за три километра до финиша, это был наилучший момент. Я хорошо себя чувствовал, поэтому, когда мы подъехали к заключительным километрам, я решился на атаку. Я выложился на все 100 %, отдал все силы на этом участке, и у меня все получилось. На финальном километре перед заключительным самым сложным участком я увидел, что у меня есть преимущество перед соперниками. Тогда я впервые поверил в то, что могу победить сегодня. Это что-то невероятное! Моя мечта осуществилась, я побеждал на "Джиро д’Италия" и "Вуэльте Испании", но я всегда хотел выиграть этап на "Тур де Франс". Прошлый год многое мне дал в плане понимания гонки, и сегодня этот опыт очень пригодился. Мне очень приятно победить в майке чемпиона Италии, особенно в такой красивой майке! В этом сезоне я прошел через трудные времена, но моя команда всегда была рядом со мной, поддерживала меня, и я благодарю "Астану" за это. Сегодня, я победил, но впереди практически вся гонка, и я буду идти по ней день за днем. А сейчас мы можем отпраздновать победу, - рассказал Фабио Ару.
- Сегодня мы по-особенному настраивались на этап. Во-первых, это был первый горный этап, который многое мог прояснить в борьбе за желтую майку "Тур де Франс". Во-вторых, профиль этапа отлично подходил Фабио Ару. А, кроме того, мы очень хотели одержать красивую победу в преддверии 20-летнего юбилея столицы Казахстана Астаны и дня рождения президента нашей республики. В нашей стране большой праздник, и мы дарим эту победу всем казахстанцам! - приводит слова генерального менеджера "Астаны" Александра Винокурова Astanaproteam.kz.
Напомним, что пятый этап "Тур де Франс" стартовал в городе Виттель под чистым небом и ярким солнцем. Отрыву из семи гонщиков удалось оторваться от пелотона, однако общая группа держала беглецов под полным контролем, и к началу финального подъема весь отрыв был нейтрализован.
Высокая скорость в пелотоне произвела существенную селекцию, так что к финальным четырем километрам впереди осталась лишь небольшая группа лидеров. За три километра до вершины мощнейшую атаку предпринял лидер "Астаны" Фабио Ару. Ответить на эту атаку не удалось никому. В итоге Ару одержал яркую победу с преимуществом в 16 секунд над ближайшим соперником.
Второе место на этапе занял ирландец Дэн Мартин, а третьим стал британец Крис Фрум. Другой капитан "Астаны" Якоб Фульсанг финишировал 16-м через одну минуту и семь секунд.
Крис Фрум возглавил генеральную классификацию "Тур де Франс" и надел желтую майку лидера. Фабио Ару поднялся на третье место (+0.14). Якоб Фульсанг после сегодняшнего этапа поднялся на 15-е место (+1.33).
Помимо этого, Фабио Ару стал новым лидером в горной классификации, надев гороховую майку.
Теперь на "Тур де Франс" пройдет шестой этап: 216 километров от города Везуль до Труа.
- Еще перед стартом я наметил себе момент для атаки примерно за три километра до финиша, это был наилучший момент. Я хорошо себя чувствовал, поэтому, когда мы подъехали к заключительным километрам, я решился на атаку. Я выложился на все 100 %, отдал все силы на этом участке, и у меня все получилось. На финальном километре перед заключительным самым сложным участком я увидел, что у меня есть преимущество перед соперниками. Тогда я впервые поверил в то, что могу победить сегодня. Это что-то невероятное! Моя мечта осуществилась, я побеждал на "Джиро д’Италия" и "Вуэльте Испании", но я всегда хотел выиграть этап на "Тур де Франс". Прошлый год многое мне дал в плане понимания гонки, и сегодня этот опыт очень пригодился. Мне очень приятно победить в майке чемпиона Италии, особенно в такой красивой майке! В этом сезоне я прошел через трудные времена, но моя команда всегда была рядом со мной, поддерживала меня, и я благодарю "Астану" за это. Сегодня, я победил, но впереди практически вся гонка, и я буду идти по ней день за днем. А сейчас мы можем отпраздновать победу, - рассказал Фабио Ару.
- Сегодня мы по-особенному настраивались на этап. Во-первых, это был первый горный этап, который многое мог прояснить в борьбе за желтую майку "Тур де Франс". Во-вторых, профиль этапа отлично подходил Фабио Ару. А, кроме того, мы очень хотели одержать красивую победу в преддверии 20-летнего юбилея столицы Казахстана Астаны и дня рождения президента нашей республики. В нашей стране большой праздник, и мы дарим эту победу всем казахстанцам! - приводит слова генерального менеджера "Астаны" Александра Винокурова Astanaproteam.kz.
Напомним, что пятый этап "Тур де Франс" стартовал в городе Виттель под чистым небом и ярким солнцем. Отрыву из семи гонщиков удалось оторваться от пелотона, однако общая группа держала беглецов под полным контролем, и к началу финального подъема весь отрыв был нейтрализован.
Высокая скорость в пелотоне произвела существенную селекцию, так что к финальным четырем километрам впереди осталась лишь небольшая группа лидеров. За три километра до вершины мощнейшую атаку предпринял лидер "Астаны" Фабио Ару. Ответить на эту атаку не удалось никому. В итоге Ару одержал яркую победу с преимуществом в 16 секунд над ближайшим соперником.
Второе место на этапе занял ирландец Дэн Мартин, а третьим стал британец Крис Фрум. Другой капитан "Астаны" Якоб Фульсанг финишировал 16-м через одну минуту и семь секунд.
Крис Фрум возглавил генеральную классификацию "Тур де Франс" и надел желтую майку лидера. Фабио Ару поднялся на третье место (+0.14). Якоб Фульсанг после сегодняшнего этапа поднялся на 15-е место (+1.33).
Помимо этого, Фабио Ару стал новым лидером в горной классификации, надев гороховую майку.
Теперь на "Тур де Франс" пройдет шестой этап: 216 километров от города Везуль до Труа.