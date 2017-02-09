Дархан Калетаев встретился с председателем Федерации велоспорта Туркменистана

Стороны обсудили сотрудничество двух стран.
В Ашхабаде состоялась встреча президента Казахстанской федерации велоспорта Дархана Калетаева с председателем Федерации велоспорта Туркменистана Довраном Бакиевым, сообщает cycling.kz.
В ходе встречи были обсуждены тенденции развития национального и международного велоспорта, а также повышение интереса к велоспорту в Центральной Азии в целом. Довран Бакиев рассказал о ходе подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в 2017 году. В рамках проведения данного мероприятия в столице Туркменистана построен велотрек, вместимость которого составляет 6000 человек. Стоит отметить, что в Центральной Азии теперь существуют два велотрека, предназначенных для проведения соревнований международного уровня - крытый трек "Сарыарка" в Астане и Ашхабадский велотрек.
Также была затронута тема выборов президента Азиатской конфедерации велоспорта, которые пройдут 3 марта в Бахрейне в финальный день соревнований чемпионата Азии по велоспорту на шоссе.
В заключительной части встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и развитию велосипедного спорта в Центральной Азии.
Напомним, что в период с 6 по 10 февраля 2017 года сборная Казахстана по велоспорту на треке завоевала 6 золотых медалей на чемпионате Азии в Нью-Дели. С 24 февраля по 3 марта сборная Казахстана по велоспорту на шоссе отправится на чемпионат Азии в Бахрейн.