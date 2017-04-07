Футболист "Актобе" госпитализирован с подозрением на перелом ребер после удара об ограждение поля

Инцидент произошел в Уральске.
Вчера 23:15
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Фото с сайта mgorod.kz
Защитник ФК "Актобе" Дамир Даутов был госпитализирован во время матча Кубка Казахстана по футболу против "Акжайыка" в Уральске, сообщает "Мой Город".
У футболиста подозрение на серьезные травмы. Защищая ворота своей команды в первом тайме, Даутов ударился об ограждение поля.
"Под вопросом у него перелом ребер, травма живота, а давление было 90", - сообщила фельдшер скорой помощи.
Напомним, перед этим матчем в Уральске произошла массовая драка между болельщиками двух клубов. "Актобе" же победил и вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана.
Фото с сайта mgorod.kz