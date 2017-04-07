"Ордабасы" обыграл "Кызыл-Жар" и вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу

Встреча 1/8 финала прошла в Петропавловске.
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Фото с сайта fonday.ru
Кубок Казахстана по футболу
1/8 финала
Кызыл-Жар СК - Ордабасы 0:1
Голы: Гогуа, 67 (0:1)
1/8 финала
Кызыл-Жар СК - Ордабасы 0:1
Голы: Гогуа, 67 (0:1)
ФК "Ордабасы" обыграл "Кызыл-Жар" из первой лиги и вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча 1/8 финала прошла в Петропавловске и завершилась со счетом 1:0 в пользу шымкентского клуба. Автором единственного гола стал Гогита Гогуа, отличившийся на 59-й минуте.
Напомним, свои полномочия сложили футболисты "Астаны". Обладатели Кубка Казахстана-2016 проиграли "Жетысу" и выбыли из розыгрыша.
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