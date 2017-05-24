Полторанин стал 11-м по итогам многодневки на этапе Кубка мира в Руке

У девушек среди казахстанок лучшей стала Анна Шевченко.
Казахстанец Алексей Полторанин стал 11-м в гонке преследования на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Рука (Финляндия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Победу в многодневке одержал норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клабо, который на 0,4 секунды опередил своего соотечественника Мартина Йонсруд Сундбю. Третье место занял россиянин Александр Большунов, проигравший победителю одну секунду.
Полторанин уступил Клабо 11,9 секунды. Другой казахстанский лыжник Сергей Малышев по итогам многодневки стал 49-м, Евгений Величко - 62-м, а Константин Борцов - 79-м.
Женскую многодневку выиграла шведка Шарлотта Калла. Второе и третье места заняли норвежки Марит Бьорген и Рагнхильд Хага соответственно. Казахстанские лыжницы Анна Шевченко и Ирина Быкова заняли 57-е и 67-е места соответственно.