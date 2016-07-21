Алексей Полторанин пропустит Азиаду ради участия в чемпионате мира

Казахстанский лыжник рассказал о своем восстановлении после болезни.

Буквально в это время прошлой зимой казахстанский лыжник Алексей Полторанин блистал на этапах "Тур де Ски", заняв в итоге пятое место. Однако в этом сезоне спортсмен еще не радовал болельщиков победами, а также участием в крупных стартах. Корреспондент Vesti.kz связался с именитым лыжником, который в этот момент находился в Финляндии, и узнал, когда Алексей вернется на "мировую лыжню" после перенесенной болезни.



- Алексей, насколько известно, одна из причин Вашего соревновательного "затишья" - это болезнь. Восстановились уже?



- Да, я сильно переболел в конце ноября - начале декабря. Уже да, восстановился. Сейчас набираю форму.



- А где сейчас находитесь?



- Сейчас находимся в Финляндии, в Лахти. Здесь 7-8 числа будет проходить Кубок Скандинавии (Полторанин стал 14-м на 15 километров классическим стилем - прим.ред.). Состав участников собирается очень серьезный, который позволит мне прочувствовать трассу, соревнования. Мне, в первую очередь, интересно проверить свои силы, чтобы понимать, над чем дальше работать. А то у меня был большой перерыв без соревновательной практики.



- Выбор соревнований не случаен?



- Тут же будет проходить чемпионат мира в феврале-марте этого года. Важно протестировать себя на этих трассах. И мировое первенство для меня является главным стартом сезона.



- А до чемпионата мира болельщики увидят Вас на "мировой лыжне"?



- Да, кончено. На Кубке мира выйду на старт 21-22 января, а также 29 января. Оба этапа пройдут в Швеции. После этого поедем в горы на заключительный сбор перед ЧМ.



- И такой вопрос, Алексей. На зимних Азиатских играх в Японии не планировали выступать?



- В этот раз на Азиаду не получается, к сожалению. Причина одна - чемпионат мира, который будет проходить практически параллельно с Азиадой. А как я говорил чуть раньше, мой главный старт - чемпионат мира.



Напомним, на десятой в истории многодневной лыжной гонке "Тур де Ски-2016" Алексей Полторанин завоевал пятое место в общем зачете. На этапах лыжник дважды становился третьим (четвертый и седьмой этапы), а также одержал победу на пятом.



Добавим, что чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет с 23 февраля по 5 марта в Лахти, Финляндия.