Иранскую культуристку арестовали из-за откровенных фото в Instagram

Бодибилдершу обвинили в нарушении законов и посадили в тюрьму.
Сегодня 11:21
Ссылки по теме:
Ширин Нобахари. Фото Instagram
В Иране местная культуристка Ширин Нобахари была арестована полицией из-за фотографий, которые она опубликовала на своей странице в Instagram, сообщает Tengrinews.kz.
Иранские власти признали снимки бодибилдерши слишком откровенными и обвинили ее в нарушении законов Исламской Республики. Ее посадили в тюрьму, так как она не смогла внести залог в размере двух миллионов риалов.
Ширин - одна из двух культуристок Ирана, регулярно принимающая участие в соревнованиях международного уровня.