Казахстанка Вишневская стала 11-й в общем зачете Кубка мира по биатлону по итогам первого этапа

Лидирует в общем зачете Кубка мира после этапа в Эстерсунде француженка Жюстин Бреза.
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Казахстанка Галина Вишневская стала 11-й в общем зачете Кубка мира по биатлону по итогам первого этапа, который прошел в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спортсменки провели три гонки - индивидуальную, спринт и гонку преследования. В индивидуальной гонке Вишневская стала 20-й, в спринте - 13-й, а в пасьюте - десятой. В активе казахстанки 80 очков. Еще одна казахстанка Ольга Полторанина с семью очками за индивидуальную гонку занимает 53-е место.
Лидирует в общем зачете Кубка мира после первого этапа француженка Жюстин Бреза - 142 очка (индивидуальная гонка - восьмое место, а в спринте и пасьюте - второе). На втором месте располагается победительница спринта и пасьюта немка Денизе Херрман, которая стала лишь 23-й в индивидуальной гонке. В активе Херрман 138 баллов. А замыкает тройку сильнейших победительница индивидуальной гонки белоруска Надежда Скардино, набравшая 127 очков.
В женском Кубке Наций Казахстан замыкает ТОП-10, набрав за три гонки 830 очков. Лидирует здесь Германия - 1293 очка. Далее располагаются Украина - 1224 и Норвегия - 1124.
Напомним, что Вишневская вместе с Максимом Брауном выиграли бронзовую медаль в смешанной эстафете в рамках первого этапа Кубка мира. При этом Вишневская и Браун опередили французскую пару в лице Мари Дорен-Абер и Мартена Фуркада, которые финишировали четверыми.
Для 23-летней Вишневской и 24-летнего Брауана это медаль стала первой на этапах Кубка мира. Кроме того, впервые в истории казахстанские биатлонисты поднялись на пьедестал в эстафете на Кубке мира.