Автор сенсационной для Казахстана "бронзы" на этапе Кубка мира по биатлону назвал фантастическим старт сезона

Он признался, что не ожидал такого результата.
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Кадр с видео на YouTube
Казахстанский биатлонист Максим Браун, завоевавший на этапе Кубка мира в Эстерсунде бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете в дуэте с Галиной Вишневской, поделился впечатлениями от гонки.
"Если честно, даже не понял, что случилось на последнем спуске. Я бежал последний подъем, и тренер Валерий Николаевич Польховский говорил мне: "Терпи до конца, сзади еще двое тебя догоняют". Я из последних сил растолкался на спуск, опустил голову и ехал в стойке. Подняв голову, увидел, что спортсмены из Швеции и Украины просто лежат. Я понял, что это мой день и мой шанс, я должен его использовать. Я сам не видел, что произошло. Мне интересно было бы пересмотреть эту гонку и понять, что случилось.
Я думаю, это фантастическое начало сезона. Впервые в истории казахского биатлона такое начало сезона. Мы очень рады, очень довольны, мы проделали огромную работу летом. Я не могу сказать, что мы были готовы на этот результат, но мы сделали многое и боролись до конца. Удача была на нашей стороне. Спасибо всем, кто поддерживал, болел. Ваша поддержка очень сильно сказалась", - сказал Браун на пресс-конференции.
Напомним, Браун и Вишневская прошли дистанцию с пятью дополнительными патронами, уступив только сборным Австрии и Германии. Эта медаль стала первой в истории казахстанского биатлона на соревнованиях такого уровня.
"Если честно, даже не понял, что случилось на последнем спуске. Я бежал последний подъем, и тренер Валерий Николаевич Польховский говорил мне: "Терпи до конца, сзади еще двое тебя догоняют". Я из последних сил растолкался на спуск, опустил голову и ехал в стойке. Подняв голову, увидел, что спортсмены из Швеции и Украины просто лежат. Я понял, что это мой день и мой шанс, я должен его использовать. Я сам не видел, что произошло. Мне интересно было бы пересмотреть эту гонку и понять, что случилось.
Я думаю, это фантастическое начало сезона. Впервые в истории казахского биатлона такое начало сезона. Мы очень рады, очень довольны, мы проделали огромную работу летом. Я не могу сказать, что мы были готовы на этот результат, но мы сделали многое и боролись до конца. Удача была на нашей стороне. Спасибо всем, кто поддерживал, болел. Ваша поддержка очень сильно сказалась", - сказал Браун на пресс-конференции.
Напомним, Браун и Вишневская прошли дистанцию с пятью дополнительными патронами, уступив только сборным Австрии и Германии. Эта медаль стала первой в истории казахстанского биатлона на соревнованиях такого уровня.