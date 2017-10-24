"Я испытывала сильное возбуждение". Галина Вишневская о сенсационной "бронзе" на этапе Кубка мира

Казахстанская биатлонистка выиграла медаль в дуэте с Максимом Брауном.
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Галина Вишневская и Максим Браун. Фото из твиттера IBU
Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская, завоевавшая на этапе Кубка мира в Эстерсунде бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете в дуэте с Максимом Брауном, заявила агентству "Р-Спорт", что в течение гонки пыталась навязать соперницам свой темп.
Казахстанские спортсмены прошли дистанцию с пятью дополнительными патронами, уступив только сборным Австрии и Германии.
"Мой тренер Валерий Польховский сказал перед гонкой, чтобы я держалась в толпе, не пыталась из нее вырваться. Но первый круг все шли не слишком быстро, и мне показалось, что можно взять гонку на себя, - сказала Вишневская. - Лыжи ехали очень хорошо, поэтому я и решила, что могу попробовать диктовать соперницам свой темп. Но на рубеже немножко замельтешила - оказалось, не слишком привычно понимать, что зашла на стрельбу первой".
Вишневская призналась, что ей было волнительно осознавать, что ее первый выстрел станет самым первым выстрелом сезона.
"Я испытывала сильное возбуждение и с большим трудом заставила себя лечь на коврик и задержать первый выстрел, чтобы хоть немного успокоиться", - сказала спортсменка.
Казахстанские спортсмены прошли дистанцию с пятью дополнительными патронами, уступив только сборным Австрии и Германии.
"Мой тренер Валерий Польховский сказал перед гонкой, чтобы я держалась в толпе, не пыталась из нее вырваться. Но первый круг все шли не слишком быстро, и мне показалось, что можно взять гонку на себя, - сказала Вишневская. - Лыжи ехали очень хорошо, поэтому я и решила, что могу попробовать диктовать соперницам свой темп. Но на рубеже немножко замельтешила - оказалось, не слишком привычно понимать, что зашла на стрельбу первой".
Вишневская призналась, что ей было волнительно осознавать, что ее первый выстрел станет самым первым выстрелом сезона.
"Я испытывала сильное возбуждение и с большим трудом заставила себя лечь на коврик и задержать первый выстрел, чтобы хоть немного успокоиться", - сказала спортсменка.