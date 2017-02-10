Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону, Ян Савицкий - 33-й

Второе и третье места заняли норвежские биатлонисты.
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Мартен Фуркад. Фото РИА Новости. Алексей Филиппов©
Француз Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фуркад с одним промахом финишировал с результатом 30 минут 16,9 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Бе (+22,8 секунды; 3 промаха), а третьим стал еще один представитель Норвегии Уле Эйнар Бьерндален (+25,6; 1).
Единственный представитель Казахстана Ян Савицкий финишировал 33-м, проиграв победителю 2 минуты 46.2 секунды. На четырех огневых рубежах казахстанец допустил четыре промаха.