Полторанина стала 37-й в гонке преследования на ЧМ в биатлоне

Выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.
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Казахстанка Ольга Полторанина финишировала 37-й в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полторанина допустила один промах на четырех огневых рубежах, пробежав 10-километровую дистанцию за 30 минут 29.3 секунды, уступив победительнице немке Лауре Дальмайер почти две с половиной минуты (2:27.0).
Второй стала Дарья Домрачева из Беларуси (+11.6), а третьей финишировала Габриэла Коукалова из Чехии (+16.6).
Другая представительница Казахстана Анна Кистанова стала 52-й (+3:52.9), а Дарья Усанова - 54-й (+4:16.0).
В среду у женщин пройдет индивидуальная гонка. А сегодня в 20:00 по времени Астаны состоится мужская гонка преследования на 12,5 километра.