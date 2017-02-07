Победительница Универсиады-2017 биатлонистка Галина Вишневская выступит в спринте на ЧМ

Все еще не обнародованы результаты допинг-проб спортсменов.
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Обладательница двух золотых медалей Универсиады-2017 биатлонистка Галина Вишневская примет участие в спринте на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спринт на 7,5 километра среди женщин пройдет сегодня, 10 февраля, в 19:45 по времени Астаны. Именно в этой дисциплине Вишневская стала лучшей на Универсиаде в Алматы, еще одну медаль высшей пробы завоевав в масс-старте на 12,5 километра.
Помимо Вишневской, участие в спринте примут казахстанские биатлонистки Дарья Усанова, Ольга Полторанина и Анна Кистанова.
Между тем до сих пор не обнародованы результаты допинг-проб, взятые у биатлонистов сборной Казахстана накануне старта чемпионата мира. Подозреваемые в употреблении допинга казахстанские биатлонисты были допущены к соревнованиям после того, как у них в отеле был проведен обыск на наличие запрещенных препаратов и взяты анализы. В первый день соревнований они заняли 11-е место в смешанной эстафете.