Удивило, что Казахстан привез на ЧМ столько лекарств - глава Союза биатлонистов Норвегии

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Результаты
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Лас-Пальмас 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 4:0
Кротоне Ювентус 0:2
Болонья Милан 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Навбахор Махтаарал 3:1
Актобе (U-21) Астана (U-21) 1:2
ЦСКА Ал Каспий 1:3
Астана (U-21) Актобе (U-21) 0:0
Тобол Силекс 1:2
Атырау Оренбург 0:2
Ордабасы Подбрезова 0:2
Ордабасы Шахтер-2 Дн 1:1
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Астана Александрия 2:2
Окжетпес Заря Бл 1:0
Кайрат Сплит РНК 0:0
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Кайсар Славия Сф 1:0
Алтай Пелистер 17:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 5:3
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Торпедо НН 4:2
Динамо Мн Витязь 4:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 1:6
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 4:1
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 4:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Казыгурт 3:1
Грация-KZ Куаныш и К 0:3
Костанай Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Алтай-2 3:0
Жетысу-Жастар Динамо-Казыгурт 3:1
Динамо-Костанай Мангыстау 2:3
Кайсар КазНАУ-Алматы (фарм) 1:3
ТНК «Казхром-2» Жайык 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Актобе 2:3
Алтай-2 Жетысу-Жастар 1:3
Динамо-Казыгурт Кайсар 3:2
Атырау-2 Динамо-Костанай 3:2
Тараз-2 Павлодар-2 2:3
Мангыстау Женис-Есиль СК (фарм) 3:1
Актобе ТНК «Казхром-2» 3:0
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Слалом. Финалы 13:30
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 83:49
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 74:45
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Фаббиано Голубев 22:30
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:0
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 2:0
Кукушкин Ммо 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Евсеев Заричанский 0:2
Белинский, Евсеев Эшмейд, Вербеек 2:1
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 2:1
Воскобоева Хан 2:0
Шведова Джанг 0:2
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 2:0
Таиланд Южная Корея 0:3
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 8:3
Великобритания (студенческая) Швеция (студенческая) 8:6
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 6:1
Динамо-Казань-2 Акжайык 4:6
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 3:0
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Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Милан 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Славия Сф 1:0
Алтай Пелистер 17:30
Шахтер Ильичевец 2:0
Иртыш Алашкерт 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 5:3
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 0:2
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 4:6
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Барыс Металлург Нк 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 18:30
Иртыш Астана 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Алматы Бейбарыс 19:00
Кулагер Номад 17:00
Алматы Бейбарыс 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Иртыш Астана 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Кулагер Номад 17:00
Астана Алтай-Торпедо
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 19:00
Барсы Атырау Астана 18:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Ом Экибастуз
Актобе Тосно
Актобе (U-21) Жетысу
Ордабасы Локомотив Тш 14:00
Окжетпес Луч-Энергия 20:00
Атырау Чихура
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Астана Железничар
Шахтер Академия Пандев
Иртыш Ом Экибастуз
Акжайык Алашкерт
Актобе Сталь Дн
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Астана Заря Лг
Кайсар Олимпик Д
Тобол (U-21) Силкеборг
Атырау Днепр Дн
Акжайык Динамо Бт
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Казахстан 11:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Жакиянов Уоррен
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Атырау Есиль СК
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Павлодар Тараз
Буревестник-Алматы Павлодар
Алтай ТНК "Казхром"
Тараз Атырау
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km)
Обсуждаемые

Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Удивило, что Казахстан привез на ЧМ столько лекарств - глава Союза биатлонистов Норвегии

Эрленд Шлоквик прокомментировал допинг-скандал.

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1 Комментариев
Фото с сайта swimswam.com
Фото с сайта swimswam.com

Глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик прокомментировал допинг-скандал на чемпионате мира в Австрии, в центре которого оказалась сборная Казахстана, сообщает "Спорт-Экспресс"

"Это ужасная ситуация. Если правда, что там были запрещенные препараты, то печально, что люди ничему не учатся. Меня удивило, что они привезли с собой столько много медикаментов, ампул и прочего оборудования. Все это говорит о том, что у них совершенно другая культура. Мне ситуация напоминает ту, которая была в велоспорте, когда командам привозили много лекарств", - сказал Шлоквик.

Напомним, запрещенные препараты обнаружила австрийская полиция. По сообщению анонимного свидетеля, на одной из заправочных станций пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых были обнаружены использованные одноразовые шприцы, системы для переливания крови, ампулы из-под лекарств, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Было установлено, что все это принадлежит команде Казахстана, в связи с чем состоялся обыск делегации. Всех спортсменов проверили на допинг, результатов тестов пока нет. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение. 

  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Серик Жаксыбаев Сегодня 21:54
Статус: МСМК
Рейтинг: 726
Конечно не про эту часть биатлона я хотел что бы писали.
Удивляет конечно, что самая медикоментопоглощающая сборная говорит о лекарствах у других стран. У них там что не лыжник то астматик, которым разрешено принимать препараты содержащие вещества находящиеся в списке запрещенных
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