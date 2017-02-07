Удивило, что Казахстан привез на ЧМ столько лекарств - глава Союза биатлонистов Норвегии

Эрленд Шлоквик прокомментировал допинг-скандал.
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Глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик прокомментировал допинг-скандал на чемпионате мира в Австрии, в центре которого оказалась сборная Казахстана, сообщает "Спорт-Экспресс".
"Это ужасная ситуация. Если правда, что там были запрещенные препараты, то печально, что люди ничему не учатся. Меня удивило, что они привезли с собой столько много медикаментов, ампул и прочего оборудования. Все это говорит о том, что у них совершенно другая культура. Мне ситуация напоминает ту, которая была в велоспорте, когда командам привозили много лекарств", - сказал Шлоквик.
Напомним, запрещенные препараты обнаружила австрийская полиция. По сообщению анонимного свидетеля, на одной из заправочных станций пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых были обнаружены использованные одноразовые шприцы, системы для переливания крови, ампулы из-под лекарств, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Было установлено, что все это принадлежит команде Казахстана, в связи с чем состоялся обыск делегации. Всех спортсменов проверили на допинг, результатов тестов пока нет. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение.