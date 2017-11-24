Капитан сборной Казахстана прокомментировал победу в стартовом матче отбора на ЧМ-2019 по баскетболу

Рустам Ергали отметил, за счет чего был обыгран Катар.
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Капитан сборной Казахстана по баскетболу и БК "Астана" Рустам Ергали прокомментировал гостевую победу национальной команды над Катаром в стартовом отборе на чемпионат мира-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Игра была тяжелая с самого начала. Потому что команда Катара всегда славится именно своей физической подготовкой, выносливостью. Но мы смогли с ними справиться, с большими игроками, которые доставляли нам много проблем в трехсекундной зоне. Мы играли спокойно, гнули свою линию. Делали то, что от нас требовал тренер - было много передач, старались находить открытых игроков, и у нас все получилось.
Хочу отметить, что молодые ребята, получающие не так много практики в клубе, хорошо себя проявили. Я рад за них и горд. Теперь будем готовиться к следующей игре", - сказал Ергали.
Напомним, игра проходила в Дохе и завершилась со счетом 82:70 в пользу казахстанцев. В следующей игре сборная Казахстана 27 ноября примет в Астане команду Ирака, встреча пройдет на велотреке "Сарыарка" в 20:00. Также соперником казахстанцев в группе D станет Иран.
В следующий раунд, который пройдет в ноябре 2018 года, попадут три сборные из группы. Завершится же квалификация в феврале 2019 года, а ЧМ-2019 пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.