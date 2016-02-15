Сборная Казахстана по бенди упустила преимущество в четыре мяча и проиграла в четвертьфинале ЧМ

Впервые с 1999 года команда не поборется за медали.
Вчера 17:50
Фото с официального Instagram турнира
Сборная Казахстана по бенди (хоккей с мячом) завершила выступление на чемпионате мира в Швеции, передает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале команда Алексея Никишова проиграла Норвегии в дополнительное время - 4:5. При этом после первого тайма казахстанцы выигрывали со счетом 4:0.
Это поражение стало для сборной Казахстана четвертым на турнире. На групповом этапе команда Никишова проиграла России (2:9), Швеции (4:8) и Финляндии (3:5).
Для сборной Казахстана этот чемпионат мира стал худшим в XXI веке. До этого команда неизменно доходила до полуфинала, выиграв шесть бронзовых медалей.
Последний раз сборная Казахстана не смогла побороться за награды на чемпионате мира в 1999 году, заняв в своей группе предпоследнее место.
В четвертьфинале команда Алексея Никишова проиграла Норвегии в дополнительное время - 4:5. При этом после первого тайма казахстанцы выигрывали со счетом 4:0.
Это поражение стало для сборной Казахстана четвертым на турнире. На групповом этапе команда Никишова проиграла России (2:9), Швеции (4:8) и Финляндии (3:5).
Для сборной Казахстана этот чемпионат мира стал худшим в XXI веке. До этого команда неизменно доходила до полуфинала, выиграв шесть бронзовых медалей.
Последний раз сборная Казахстана не смогла побороться за награды на чемпионате мира в 1999 году, заняв в своей группе предпоследнее место.