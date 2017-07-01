На Красной площади в Москве стартовал марафон "Шелковый путь"

В Астану раллийный караван прибудет 11 июля.
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Седьмое издание "Шелкового пути" стартовало 7 июля в Москве, на Красной площади, после чего гонщики направились по прописанному маршруту: Россия, Казахстан и Китай. В Астану раллийный караван прибудет 11 июля.
Как сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана", казахстанская раллийная команда Astana Motorsports успешно прошла административные и технические проверки, которые состоялись накануне старта в олимпийском комплексе "Лужники". Гоночные команды продемонстрировали комиссии соответствие своих машин техническому регламенту, предоставили необходимую документацию, а также установили устройства навигации в кабины своих автомобилей.
По завершении административных и технических проверок команды отправились на пресс-конференцию, приуроченную к торжественному открытию марафона.
Казахстанская команда выступает в зачете грузовиков под номером 310. Экипаж представляют: пилот - казахстанец Артур Ардавичус, штурман - бельгиец Серж Брюнкенс и механик - голландец Майкл Хьюсман.
Казахстанская команда была приглашена в президиум на пресс-конференции вместе с другими именитыми гонщиками, среди которых присутствовали: Сириль Депре, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Мартин ван ден Бринк, Терухито Сугавара и Сергей Вязович.
В ходе мероприятия казахстанскому пилоту было задано несколько вопросов:
- Артур, вчера Вы ехали на МАНе, сегодня уже не Iveco. Как вам новая техника?
- Я ездил на многих грузовиках и продолжаю пробовать разные концепции и конструкции. Владимир Чагин даже как-то отметил, что мне пора садиться за диссертацию на тему технических средств на ралли-рейдах и марафонах. Я хочу попробовать всю технику, которая едет в нашей категории. Сегодня это крайне прогрессивные грузовики Iveco. Мне всегда хотелось попробовать машину Де Роя. Я прошел тесты в Марокко, техника быстрая, много позволяет. Осталось пройти испытание "Шелковым путем".
- Казахстанская часть маршрута занимает чуть ли не треть марафона, чего ожидать болельщикам "на местах"?
- Это мой седьмой "Шелковый путь", марафон проходит третий раз через Казахстан. Наша страна настолько большая, что можете быть уверены, что спецучастков у нас хватит на 20 сезонов "Шелкового пути", при этом ни один из них не будет повторяться. Участки нас ждут длинные, быстрые и сложные. Особенно это касается этапа Астана - Семей. Спецучасток протяженностью 485 километров. Длиннее только боевой китайский отрезок этапа Дуньхуан - Цзяюйгуань, но ненамного - 489 километров.
Общая протяженность гоночного маршрута "Шелкового пути" составит 9 600 километров, которые поделены на 14 этапов. Марафон финиширует 22 июля в столице тринадцати династий императоров, отправной точке Великого Шелкового пути, городе Сиань.
Фото пресс-службы ПК "Астана"