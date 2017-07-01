На Красной площади в Москве стартовал марафон "Шелковый путь"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 0:0
Спартак М Славен Белупо 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 19:00
Атырау Тараз 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 22:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 18:00
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 19:00
Атырау Тараз 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 22:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов Карасев
Залилов Юлдашев
Кыргызали Белас
Нурсултанов Дардара
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 18:00
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
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На Красной площади в Москве стартовал марафон "Шелковый путь"

В Астану раллийный караван прибудет 11 июля.

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Фото пресс-службы ПК "Астана"
Фото пресс-службы ПК "Астана"

Седьмое издание "Шелкового пути" стартовало 7 июля в Москве, на Красной площади, после чего гонщики направились по прописанному маршруту: Россия, Казахстан и Китай. В Астану раллийный караван прибудет 11 июля.

Как сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана", казахстанская раллийная команда Astana Motorsports успешно прошла административные и технические проверки, которые состоялись накануне старта в олимпийском комплексе "Лужники". Гоночные команды продемонстрировали комиссии соответствие своих машин техническому регламенту, предоставили необходимую документацию, а также установили устройства навигации в кабины своих автомобилей.

По завершении административных и технических проверок команды отправились на пресс-конференцию, приуроченную к торжественному открытию марафона.

Казахстанская команда выступает в зачете грузовиков под номером 310. Экипаж представляют: пилот - казахстанец Артур Ардавичус, штурман - бельгиец Серж Брюнкенс и механик - голландец Майкл Хьюсман.

Казахстанская команда была приглашена в президиум на пресс-конференции вместе с другими именитыми гонщиками, среди которых присутствовали: Сириль Депре, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Мартин ван ден Бринк, Терухито Сугавара и Сергей Вязович.

В ходе мероприятия казахстанскому пилоту было задано несколько вопросов:
- Артур, вчера Вы ехали на МАНе, сегодня уже не Iveco. Как вам новая техника?
- Я ездил на многих грузовиках и продолжаю пробовать разные концепции и конструкции. Владимир Чагин даже как-то отметил, что мне пора садиться за диссертацию на тему технических средств на ралли-рейдах и марафонах. Я хочу попробовать всю технику, которая едет в нашей категории. Сегодня это крайне прогрессивные грузовики Iveco. Мне всегда хотелось попробовать машину Де Роя. Я прошел тесты в Марокко, техника быстрая, много позволяет. Осталось пройти испытание "Шелковым путем".
- Казахстанская часть маршрута занимает чуть ли не треть марафона, чего ожидать болельщикам "на местах"?
- Это мой седьмой "Шелковый путь", марафон проходит третий раз через Казахстан. Наша страна настолько большая, что можете быть уверены, что спецучастков у нас хватит на 20 сезонов "Шелкового пути", при этом ни один из них не будет повторяться. Участки нас ждут длинные, быстрые и сложные. Особенно это касается этапа Астана - Семей. Спецучасток протяженностью 485 километров. Длиннее только боевой китайский отрезок этапа Дуньхуан - Цзяюйгуань, но ненамного - 489 километров.

Общая протяженность гоночного маршрута "Шелкового пути" составит 9 600 километров, которые поделены на 14 этапов. Марафон финиширует 22 июля в столице тринадцати династий императоров, отправной точке Великого Шелкового пути, городе Сиань.

Фото пресс-службы ПК "Астана"

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