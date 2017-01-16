"Гонка была непростой". Команда Astana Motorsports вернулась домой с "Дакара"

Фоторепортаж с прибытия гонщиков на родину.

Команда Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба "Астана", вернулась в Алматы после успешного финиша на самом опасном экстрим-рейде планеты "Дакар".

Корреспондент Vesti.kz встретил спортсменов в аэропорту, где их также ожидали журналисты, родные и друзья. Под громогласные аплодисменты участников самого изнурительного ралли-рейда забросали конфетами. Традиционное казахское шашу особенно порадовало пилота грузового авто Артура Ардавичуса.











В то время как легендарный гонщик с азартом собирал конфеты, его коллега по амплуа Денис Березовский, завоевавший бронзовые медали в классе стандартных машин Т2, отвечал на вопросы журналистов.



"Гонка была непростой. Организаторы отмечают ее как самую сложную, топовые участники называют ее самой дезорганизованной. Сюрпризов хватало и без этого. Получилась своеобразная гонка на выживание. Мы поднимались на вторую строчку, но очень быстро оттуда слетели и во второй части гонки бились за третье место. Но все завершилось успешно, и мы здесь. Алга, Казахстан!" - задорно подытожил Березовский.







Штурмана Дениса Березовского Алексея Никижева родные не выпускали из объятий. Свои комментарии журналистам бронзовый призер "Дакара" давал вместе со своей дочкой.



"Еще перед началом было объявлено, что навигация усложняется, и мы с этим столкнулись. Несколько раз мы встречали экипажи, которые возвращались назад и искали контрольную точку. И хотя это в правилах раньше было указано, что нельзя использовать любые приборы, у которых есть GPS, в этом году нам грозили проверками. Приходилось пользоваться кнопочными телефонами", - подчеркнул пилот Березовского Алексей Никижев.







К сожалению, грузовой экипаж Артура Ардавичуса, в составе которого числились штурман Серж Бринкенс и механик Майкл Хьюсман, на автомобиле MAN TGS завершил "Дакар" на 26-м месте. С первых дней гонки он был в числе лидеров, однако продолжить борьбу за высокие места экипажу Ардавичуса помешала досадная поломка в Боливии. Она привела к задержке и штрафному времени, отбросившему команду Ардавичуса на 39-е место в турнирной таблице.



"Планка в этом году была выше, но программу минимум мы выполнили. Жаль тех, кто не дошел до финиша. Обидно, что мы не смогли реализовать весь свой потенциал, но мы выложились на сто процентов. Раньше мы испытывали грузовик в таких условиях, но такая поломка случилась впервые. Теперь мы учтем это обстоятельство. Я очень рад за Дениса Березовского и Алексея Никижева. Наконец-то мы дома", - искренне ответил пилот грузового автомобиля Артур Ардавичус.







За две изнурительные недели участники преодолели девять тысяч километров по территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Заключительный, 12-й, этап трансконтинентального марафона из Рио-Куарто в Буэнос-Айрес (Аргентина) был очень быстрым - общая протяженность 12-го дня составила 786 километров, включая всего 64 километра спецучастка. Благодаря этому бронзовому призеру "Дакара" Денису Березовскому удалось пополнить свою большую коллекцию памятным сувениром.



"Из каждой страны я пытаюсь притащить какую-нибудь старую железяку. Этот горшок был куплен в Буэнос-Айросе на блошином рынке. Не с каждого "Дакара" удается привезти, но пять-шесть горшков, связанных с "Дакаром", у меня есть. На самом деле это простое хобби, такое же, как и готовить еду. Кстати, в этот раз на "бешбармак-пати" баранину мы нашли с трудом, хотя взяли с запасом. Но учитывая, что было несколько палок казы, еды хватило всем. Другие команды такого не делают. Это наша традиция, и нужно продолжать ее", - с улыбкой поделился бронзовый призер "Дакара" и главный повар казахстанской делегации Денис Березовский.



















В следующем году ралли-рейд "Дакар" отметит свой 40-летний юбилей. Участники соревнования будут с нетерпением ждать очередной традиционный "бешбармак-пати", ставший визитной карточкой гонщиков Президентского клуба "Астана".