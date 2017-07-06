Новак Джокович и Рафаэль Надаль могут провести матч в Астане

Испанец уже играл в столице Казахстана.
Сегодня 18:52
Ссылки по теме:
- Я рад увидеть в Казахстане красивых девушек - Рафаэль Надаль
- "Базар жок - что за слово?". Eurosport проверил Александра Бублика на знание казахского языка
- Защитника "Барселоны" освистали на матче казахстанского теннисиста Михаила Кукушкина
Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Фото с сайта marca.com
Многократные победители всех турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль планируют посетить Астану, передает корреспондент Vesti.kz.
В столице Казахстана теннисисты проведут выставочный матч, который пройдет в конце сентября. Не исключено, что в программу их визита войдут и другие мероприятия.
30-летний Джокович - победитель 12 турниров "Большого шлема". Он четырежды выигрывал Asutralian Open, дважды побеждал на US Open и "Уимблдоне", а еще один раз - на "Ролан Гарросе". В последнем рейтинге ATP серб занимает четвертое место.
31-летний Надаль - победитель 15 турниров "Большого шлема". Испанец десять раз выигрывал "Ролан Гаррос", что является рекордом. Также на его счету одна победа на Australian Open и по две - на "Уимблдоне" и US Open. В текущем рейтинге ATP испанец идет на втором месте.
Отметим, что Надаль уже посещал Астану в сентябре 2014 года, когда в выставочном матче победил француза Жо-Вильфрида Тсонга - 7:6, 6:2.
В столице Казахстана теннисисты проведут выставочный матч, который пройдет в конце сентября. Не исключено, что в программу их визита войдут и другие мероприятия.
30-летний Джокович - победитель 12 турниров "Большого шлема". Он четырежды выигрывал Asutralian Open, дважды побеждал на US Open и "Уимблдоне", а еще один раз - на "Ролан Гарросе". В последнем рейтинге ATP серб занимает четвертое место.
31-летний Надаль - победитель 15 турниров "Большого шлема". Испанец десять раз выигрывал "Ролан Гаррос", что является рекордом. Также на его счету одна победа на Australian Open и по две - на "Уимблдоне" и US Open. В текущем рейтинге ATP испанец идет на втором месте.
Отметим, что Надаль уже посещал Астану в сентябре 2014 года, когда в выставочном матче победил француза Жо-Вильфрида Тсонга - 7:6, 6:2.