Энди Маррей после матча с Бубликом одержал еще одну победу в трех сетах на "Уимблдоне-2017"

Первая ракетка мира пока без особых сложностей защищает титул.
Сегодня 00:15
Ссылки по теме:
- Бублик встретился с Кейт Миддлтон
- Бублик назвал день матча с Марреем на "Уимблдоне" лучшим в жизни
- Eurosport проверил Бублика на знание казахского языка
Энди Маррей. Фото с сайта betkingcompare.co.uk
Действующий чемпион "Уимблдона" Энди Маррей пробился в третий круг турнира, передает корреспондент Vesti.kz.
Во втором раунде Маррей в трех сетах победил немца Дастина Брауна - 6:3, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 36 минут.
30-летний Маррей занимает первое место в рейтинге ATP, а 32-летний Браун располагается на 97-й строчке. По личным встречам со счетом 2:0 по-прежнему британец.
Соперником Маррея в третьем круге станет Фабио Фоньини. Во втором раунде 30-летний итальянец, являющийся 29-й ракеткой мира, обыграл 24-летнего чеха Иржи Веселы, располагающегося на 49-м месте рейтинга ATP - 7:6, 6:4, 6:2.
Стоит отметить, что Фоньини - один из немногих теннисистов, который не уступает Маррею в личных встречах. Они встречались друг с другом шесть раз и пока в противостоянии равенство - 3:3, но пока они не играли на турнирах "Большого шлема".
Напомним, в первом раунде Маррей в трех сетах обыграл казахстанца Александра Бублика - 6:1, 6:4, 6:2. 20-летний Бублик на "Уимблдоне-2017" запомнился также встречей с Кейт Миддлтон из королевской семьи Великобритании и интервью Eurosport, в котором проверили его знание казахского.
Во втором раунде Маррей в трех сетах победил немца Дастина Брауна - 6:3, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 36 минут.
30-летний Маррей занимает первое место в рейтинге ATP, а 32-летний Браун располагается на 97-й строчке. По личным встречам со счетом 2:0 по-прежнему британец.
Соперником Маррея в третьем круге станет Фабио Фоньини. Во втором раунде 30-летний итальянец, являющийся 29-й ракеткой мира, обыграл 24-летнего чеха Иржи Веселы, располагающегося на 49-м месте рейтинга ATP - 7:6, 6:4, 6:2.
Стоит отметить, что Фоньини - один из немногих теннисистов, который не уступает Маррею в личных встречах. Они встречались друг с другом шесть раз и пока в противостоянии равенство - 3:3, но пока они не играли на турнирах "Большого шлема".
Напомним, в первом раунде Маррей в трех сетах обыграл казахстанца Александра Бублика - 6:1, 6:4, 6:2. 20-летний Бублик на "Уимблдоне-2017" запомнился также встречей с Кейт Миддлтон из королевской семьи Великобритании и интервью Eurosport, в котором проверили его знание казахского.